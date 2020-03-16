〈房產〉房仲調查：逾7成受訪者認疫情將影響Q2、Q3全台房價

肺炎疫情已延燒全球逾百國，房仲業者調查顯示，有 63% 受訪者看跌全台房價，其中小幅下跌 5%-10% 占比最高，達 49%，在疫情延燒仍然看不到盡頭下，72% 受訪者認為將影響今年第 2 及第 3 季房價表現。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，經濟情勢險峻情況下，全球金融、投資商品等都受到衝擊，美股重挫入熊市，更觸發熔斷機制，民眾恐慌情緒上升，即便房地產有價格波動較小的特性，消費者對於房價的看法仍轉趨悲觀。

謝志傑表示，今年年初陸續傳出疫情相關訊息，直到農曆年節中國宣布封城，引起國際關注，疫情持續延燒至本次調查期間，日、韓疫情爆發，以及義大利、伊朗確診人數暴增，有全球化蔓延的趨勢，在全球新增病例尚未趨緩的情況下，疫情造成的影響恐怕無法短期內結束。因此，大多數的消費者認為疫情對房市的影響會持續到第 2、第 3 季是相當合理的，甚至如疫情仍無法有效控制，影響時間持續拉長。

謝志傑表示，受疫情影響，全台觀光、航空業首當其衝，而餐飲住宿與零售業也受影響，關店、歇業與無薪假等消息頻傳，將影響消費者的消費能力，因此，多數消費者認為第 2 季房價將下跌也合理，在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌的機會不高。

同時，此一調查另分別觀察七都會區受訪者對於第 2 季房價的看法顯示，包括台北、新北、新竹、台中與高雄看跌房價比例均超過 5 成，顯示對房價信心出現潰堤。

本次永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，採電子郵件方式寄發永慶房仲網會員與官網點入，調查時間為 2 月 16 日到 3 月 3 日。回收有效問卷數為 977 份。在 95% 的信心水準下，樣本抽樣誤差為正負 3.0%。