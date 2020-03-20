股市修正風險仍高 短線應謹慎因應

近期全球股市大幅修正，法人認為，未來可能會有更多壞消息衝擊市場，因此股市短期內仍有修正疑慮，投資人宜維持中立謹慎的態度，必須等待股市資金停止流出的指標出現，才比較適合對股市保持樂觀。

美股此波從高點修正下來的速度前所未有，波動度比黑色星期一、金融風暴還要劇烈，也因此，美國採取激烈降息手段，預期推出更多量化寬鬆或其他每日操作措施。百達資產管理首席策略師 Luca Paolini 指出，如同金融海嘯時期，所有央行都會有類似行動，以避免全球進入衰退，但政府能做什麼呢？是這次觀察重點，財政措施的回應已經看到一些，例如美國預計發給每個人 1,000 美元，仍有提出更多財政措施的可能性。

Luca Paolini 認為，目前價值面有很大的變化，各區域股市普遍進入便宜的價值面，部分變得極端便宜，例如英國股市、能源。政府債券也進入相當昂貴的狀況，而即使高收益債已經面臨很大修正，利差擴張很多，但價值面上，仍不算便宜，而且很可能是未來主要的風險因素。

觀察全球經濟，Luca Paolini 表示，可能出現比金融海嘯，還要糟糕的單季年化 GDP 衰退，但下一季的回升狀況，應該會較當時更好，因為全球政府已積極採取行動。現在的問題是，市場已經反應了多少，美股的價格已經反應經濟衰退的機率很高，而高收益債券的利差仍有擴張空間。

從情境分析的角度來看，百達資產管理將情境分成四個，輕微、基本、嚴重、最嚴重，目前市場價格修正反映上述情境的機率分別為 8%、9%、65%、18%，說明市場已經主要反應在「嚴重」的情境、部分反應「最嚴重」的情境。

Luca Paolini 指出，從歷史經驗來看，美股跌幅大約是 GDP 修正幅度的 10-15 倍，意即 GDP 降低 3 個百分點，股市下跌約 30-40%，目前市場已經反應這個情況。金融海嘯時，美國 GDP 修正約 4 個百分點，跌幅為 57%。短線仍要謹慎，因為預期可能還有更多壞消息可能進一步衝擊股市。

目前是否已經走到股市的低點？Luca Paolini 認為，從幾個總經與市場指標來看，其實已經差不多處於 2009 年 3 月的狀態，目前的實質利率水準、價值面（股利率與債券殖利率差距）與乖離率已經與當時差不多。眾多技術指標也顯示，股市已經接近金融海嘯時恐慌的情境，例如 MSCI AC 世界指數的相對強弱指標 RSI、選擇權空頭／多頭比率、VIX 等，目前要等待的一項指標是股市的資金流出似乎還沒完成，在此指標出現之後，較適合對股市保持樂觀。

長期而言，Luca Paolini 表示，目前股市已經到達具投資價值的水位，但短期仍要擔心進一步修正，在股票資金進一步流出前，維持中立謹慎的態度。不過，較正面的消息是，即使碰到最極端的狀況，目前股市的下檔空間也有限，未來會看見更多財政舉措，從稅收、監管，經濟管理的方式可能有很大的轉變。