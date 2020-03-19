疫情快又猛 法人錢進美國政府債避險

新冠肺炎全球大流行，各國紛紛採取旅遊及娛樂活動限制，對於日常及商業活動的影響加大，加上油價下挫，恐慌性賣壓出籠，致使近期投資市場處於大漲大跌的震盪格局，法人也持續追捧美債，做為避險工具。

美歐新冠疫情仍在升溫，對美國企業營運、商業活動、消費信心的影響逐漸顯現，增添經濟及企業獲利下行風險。3 月份美林全球基金經理人調查報告顯示，75% 的經理人認為全球經濟成長 2020 上半年都將受到廣泛的拖累，較上月認為只會影響第一季的看法，態度轉趨於保守。

在短線市場大漲大跌的情況下，須等到新增病例出現下滑，目前市場的動盪才有望緩解。值此情況下，持有美債仍舊是最佳的避險工具，不過，隨著市場追捧美債，評價面墊高也令經理人戒慎恐懼，本月美債部位小幅加碼，美元受到三月份兩度降息，美元部位下滑。

富蘭克林投顧指出，歐洲確診病例不斷增加，加上川普宣布歐洲旅遊禁令，進一步衝擊歐洲景氣前景，MSCI 歐洲指數重挫進入熊市，歐洲央行未如預期調降利率，核心歐債空單回補，套利交易平倉推升歐元部位翻多，邊陲歐債多單則小幅下滑。

英鎊維持偏多，英債部位偏空。中國新型冠狀病毒疫情蔓延，推升避險日圓多單。新冠肺炎疫情在歐美各地持續蔓延、美國實施歐洲旅行禁令，加上 OPEC + 合作破局，原油價格戰擔憂拖累新興國家貨幣多單平倉，新興債市經理人維持偏多操作。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，風險趨避情境時，美國公債通常會上漲，但同為安全避風港的日圓也會升值。在過去幾次危機時期，日圓表現通常勝於美國公債，例如金融海嘯時，日圓報酬為美國公債的兩倍，而當時美國公債殖利率還遠高於目前水準。而聯準會降息壓抑短率接近零，儘管重啟量化寬鬆購回公債，但政府同時祭出的財政刺激政策，卻可能推升長天期公債殖利率。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅 ‧ 維克則表示，聯準會祭出降息及重啟量化寬鬆政策，其中至少將購買 7,000 億美元資產，包括 5,000 億美元公債及 2,000 億美元抵押貸款證券 (MBS)，展現積極應對危機的決心。抵押貸款證券(MBS) 中，美國政府 GNMA 債受到美國政府的信用擔保，信用等級比照公債，且又提供比公債高的殖利率水準，更具投資吸引力。

他認為，投資人不必過於擔心像一般的企業債會有違約或倒帳的風險。短線在眾多不確定性猶存的情況下，投資人不妨適度納入高信評的美國政府 GNMA 債，將有助於降低整體投組波動。