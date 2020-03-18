股市恐慌情緒升溫 經理人拉高現金水位

在疫情延燒及石油價格戰雙重打擊下，全球經濟恐將步入衰退，目前股市正瀰漫高度恐慌情緒，也使得經理人紛紛拉高現金水位。3 月份美林全球經理人調查報告顯示，由於投資信心薄弱，經理人持有現金水位上升至 5.1%，是 2001 年以來的第四大月增幅。

各國擴大封鎖及管制，投資人擔憂新冠肺炎疫情及對經濟的衝擊，石油輸出國家組織及俄羅斯沒達成減產協議引發國際油價重挫，經濟衰退的擔憂升溫，美林牛熊指標從 2.5 降至 1.7，驅動反向操作的買入信號。不過，市場投資信心薄弱，現金水位從 4% 上升至 5.1%，是 2001 年以來的第四大月增幅。

全球經濟展望出現歷史以來的最大月跌幅，股票部位也出現 2001 年統計以來的最大月度降幅。58% 經理人將新冠肺炎疫情列為最大尾端風險，遠高於第二、三名的貨幣政策無效 (15%)，及美國總統選舉結果 (11%)。

大類資產上，富蘭克林投顧指出，經理人風險偏好明顯下滑，欲加碼股票的經理人淨比例自前月的 33%，減少 35 個百分點至 - 2%，創史上最大月降幅。欲加碼債券的經理人淨比例自 - 40%，上升至 - 28%，為 2019 年八月來高點 (但負值意謂欲減碼者高於欲加碼者)。反觀欲加碼現金的經理人淨比例從 32% 上升至 41%，創史上最大增幅，降低全球不動產及大宗商品。

區域股市方面，欲加碼美股的經理人淨比例從 16% 下滑至 3%，為 2019 年八月來最低，新興股市看好度下滑 18% 至淨加碼 17%，但連五個月蟬連經理人最喜歡的股市，歐股、日股及英國股市看好度聯袂下滑。

產業方面，富蘭克林投顧表示，經理人最看好的產業，依序為醫療、科技、通訊服務及民生消費，最不看好能源、原物料及銀行。疫情蔓延下經理人對於科技的看好度，較上月下滑 11 個百分點，來到淨加碼 29%，但仍居於各產業之冠。

資料整理: 富蘭克林投顧。* 美銀美林證券 2018/11 將通訊調整為通訊服務，部位調整不溯及既往。

富蘭克林投顧認為，短線因疫情不確定性仍高，預估生技股波動仍將較為劇烈。然而，新冠肺炎疫情也突顯出新藥研發、醫療檢測等技術的重要性。醫療產業的淨加碼幅度較上月上升 11 個百分點至淨加碼 39%。防禦型的公用事業股也跳升 13 個百分點到淨減碼 7%。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，目前正處於史無前例的全球金融資產呈現高度相關的趨勢，包含原本較為防禦的公用事業類股也都面臨同樣賣壓，原因之一為投資人全面拋售各類資產，其二為目前市場上有較多的 ETF 等被動式投資工具加劇各類資產賣壓。

他認為，市場投資人嘗試預期疫情的未來發展以及可能產生的恐慌程度，但這是不可能的，先前確實可能低估了疫情在全球擴散的狀況，後續須持續關注全球疫情能否趨緩。所幸中國疫情似乎逐漸趨緩，將可作為其他國家評估疫情發展的借鏡，看好亞洲有機會率先復甦，主因疫情比歐美先爆發並先獲得控制。基金透過靈活配置新興市場股債，股市方面目前側重以中國為首的亞洲區域股市，有望掌握從疫情率先復甦的反彈機會。