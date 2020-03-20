股災想斷尾求生？結果不一定好

股市從高點到目前已經跌了逾 30%，投資人對於手上仍有的股票部位一籌莫展，甚至心生想要斷尾求生的想法，但這樣做真的好嗎？在陷入恐慌的情緒之前，來參考一下過去歷史的經驗，也許更能幫助你釐清頭緒。

1. 股市下跌逾 20% 後出場，不一定聰明

在過去 70 年間，美國股市有 37 次（包含 2020 年這一次，但後續計算不含此次）跌逾 20%，其中僅有 8 次（22%）一年後還是繼續下跌，其他 28 次（78%）一年後就翻回正報酬。整體上來說，在下跌後繼續持有股票的平均報酬是 11.84%。

股市邁入熊市後，股市表現狀況

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1949/12/31 – 2020/3/18。指數採標普 500 指數。* 此處的熊市定義為股市大跌 20% 以後。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

仔細看這張圖，大部分在陷入熊市後半年內會開始上漲，有的時候甚至更早。不論是以還需要等待的時間或機率來看，這時候出場並不一定正確。反而，這個時候通常是繼續定時定額加碼的時機。但如果碰上了最糟的狀況（紅色虛線）呢？這會在第三點提供應對的建議。

2. 斷尾求生? 不如佛系投資不中斷

下圖的分析以投資五年為例子，假設股市從三年高點跌落超過特定幅度後，出場觀望一年再進場與完全佛系投資、一路持有不中斷的策略相比，也可以看出止損並不一定好，反而保有紀律、持續投資才是最容易且效果最好的方法。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，指數採標普 500 指數，績效以美元計算，1945/12/31 2020/3/11。指數採美銀美林各信評債券總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 真的遇上危機，添加避險資產才是最好的方法

接續第一點，雖然股市繼續下跌的機率只有將近 20%，但是也不能忽略掉這個機率。如果真的遇上了如 2000、2008 年將近 50% 的跌幅，一定要有高信評投資等級債在投資組合中。過去兩次高信評投資等級債不僅逆勢上漲，與純股票的投資組合加乘後，跌幅大幅下降，可以幫助投資人更有信心度過市場的衝擊。\

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

市場前景看不清，選對策略提高勝出機率。

根據過往經驗來看，在股市大幅下跌之後止損並不一定是好事，而且有比較高的機率是會錯過回漲的幅度，因此此時不建議投資人將股票部位降至 0%。反而，在這個時候分批加碼，攤低成本，更有機會在未來嘗到甜美的果實。然而不能不防備尾部風險的出現，高信評投資等級債券將會是陪伴投資人走過這次震盪的必備良伴。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球多重資產收益基金 A 股累計美元

>> 摩根基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元)-A 股 (累計)



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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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