疫情烏雲籠罩 後市留意四重點

新冠肺炎持續在全球延燒，也引起投資人恐慌，法人分析，目前金融市場震盪異常劇烈，後市必須持續關注四大重點，並建議採取多重資產策略因應，透過跨市場、跨資產布局，分散投資組合風險。

世界衛生組織統計，新冠病毒風暴已經波及超過 120 個國家，尤其近日歐美國家疫情日益嚴重，不僅大眾人心惶惶、各國積極加派防疫部屬。對金融市場而言，更是典型的黑天鵝事件，市場恐慌情緒驟升，資產價格震盪劇烈。迄今主要股市報酬多已翻負，美股更一再觸發熔斷機制的驚悚戲碼，聯準會罕見地在不到幾天內二度降息，其他國家也先後採取降息措施或財政政策刺激，顯見疫情對於全球經濟前景帶來的壓力，不容小覷。

全球疫情嚴峻，近日石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯的減產協議破裂，產油國價格戰開打引發油價重挫，更為已經哀鴻遍野的金融市場再添一拳，市場投資信心潰散，引發全球股市崩跌，群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，在疫情肆虐和油價重挫兩大利空夾擊之下，金融市場劇烈震盪，後市來看，四大重點仍需持續關注。

一是全球每日新增確診數趨勢變化，以及是否導致停工和對消費需求的衝擊。

二是各國財政與貨幣政策內容，近日各國已緊急推出救市政策，美國聯準會繼 3 月 3 日意外降息 2 碼後，再度宣布將基準利率由 1%-1.25% 調降 4 碼至 0%-0.25%，同時也重啟 7000 億美元購債計畫，歐洲方面包括義大利、英國、德國等也提出緊急撥款、減稅等紓困方案，亞洲國家如日本、印尼、南韓等也都祭出企業補貼、產業扶植等方案或是降息措施，以期對沖疫情為總體經濟帶來的衝擊。

三是產油國是否就低油價展開進一步協商。

四是新冠肺炎藥物開發進度，預計將於 4 月初解盲，若療效顯著且副作用低，可望緩解市場恐慌。

整體而言，徐煒庠認為，短期經濟活動雖因疫情而暫時停擺，但尚未邁入衰退，且在財政政策與貨幣政策雙管齊下的基礎下，企業破產的疑慮尚低，惟當前正值市場恐慌情緒高漲，因此在現階段價格調整、前景未明的過程之中，選擇合適的資產並靈活調整配置將是投資重大關鍵。

由於當前不確定性高、經濟前景蒙塵的情況下，群益投信指出，金融市場大漲大跌、資金輪動快速，投資操作上更要有風險控管意識，建議投資人宜採取多重資產策略來因應，例如結合成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債所形成的六大資產配置。

群益投信認為，這六大資產的特性迥異，能攻能守，短期可增持防禦部位做為避險，透過跨市場、跨資產布局，可以分散投資組合風險，待市況穩定後，亦能掌握資產價格企穩反彈的契機。