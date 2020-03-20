台股後續走勢 觀察二重點

受央行降息 1 碼、股票限空令、國安基金進場護盤等措施拉動，台股今 (3/20) 日開高走高，大盤收復 9000 點關卡。法人分析，台股後續走勢需要觀察美股與全球新冠肺炎疫情發展等兩項指標，因為此波修正起點是始於新冠疫情，終結也需靠疫情降溫，加上台股因受美股影響大幅修正，建議短線降低波動，審慎操作為原則。

在全球陸續祭出相關政策支撐下，美股四大指數出現技術性反彈，今日台股短線上也隨著權值股表態、題材股發威，讓盤面信心逐漸回籠，終場大漲 552.75 點，收在 9234.09 點，成交量 2340 億元。

針對未來台股走勢，法人認為，依然受到美股與新冠肺炎疫情發展深深牽動，日盛上選基金經理人張亞瑋表示，各國政府祭出貨幣政策及財政刺激政策，旨在提供市場流動性及試圖穩定消費，但此次與 2008 年金融海嘯不同，提供流動性只能治標，根本問題疫情尚未得到控制前，提供流動性並無法有效停止市場恐慌。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則指出，這波股市修正起源於新冠疫情突然擴散，終結也需要疫情結束，短期內可觀察留意三個重點包括: 1. 確診人數是否下降、2. 快篩人流管理順利執行、3. 幾種有效治療藥物何時推出，目前專家預估 3 月底至 4 月底前新藥較可能完成測試，則能讓市場投資信心恢復，一旦美國股市止跌回穩後，則台股也將恢復基本面表現。

就過去經驗來看，周書玄分析，台股跌破 10 年均線，確實投資價值浮現，目前台股股價淨值比 (PB) 僅 1.4 倍，相較 2008 金融海嘯時最低僅 1 倍左右，不過，因新冠疫情與各國狀況具不確定因素，短期內股市波動度偏大，建議先降低波動、操作應較審慎，不應貿然大幅加碼買進，建議靜待疫情趨緩後，且大盤成交量縮減至較低點，再伺機擇優布局。

張亞瑋也認為，短期台股加權指數已下跌超過 20%，個股的跌幅則有 30~40% 不等，市場已多半反應了 1 季甚至 2 季度的需求不振，基本面看似有因恐慌因素超跌，但大量的 ETF 和程式交易進一步加重了下跌的力道，這些都是 2008 年時還未盛行的被動式資金。產業方面，基本面及客戶拉貨均未出現下修，短期技術面可能反彈，但反彈後須搭配疫情的發展做觀察，以及廠商是否出現需求的進一步下修。

除了疫情將對經濟造成衝擊，油價變化也是影響全球總體經濟表現的重要關鍵，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏廖哲宏表示，受到需求減緩，以及供給端不願調整而出現歧見與紛爭，致使油價出現較大波動。而此波油價大幅震盪對市場帶來的影響，則是總體經濟上另一項需觀察的重要指標。

整體而言，富蘭克林華美投信認為，短線市場要恢復正常，仍看疫情臉色，也許疫情延續一季、半年或一年較難以評估，建議投資人不妨冷靜持續觀察疫情變化，相對審慎操作，或藉由專業團隊操作之台股基金，作中長期投資布局。