〈紐約匯市〉Fed出新招 美元避險需求不減 歐元跌至三年低點  

儘管美國聯準會為穩定市場流動性而祭出新措施，美元依然全面上漲，週四 (19 日) 美元上漲 2.00 至 103.57，創下 2017 年 1 月以來最高水平，過去九個交易日中，美元累計上漲超過 7.5%，是自 1992 年 9 月以來的最大漲幅。

聯準會週三 (18 日) 晚間推出「貨幣市場共同流動基金」(Money Market Mutual Fund Liquidity Facility)，這是 Fed 連續兩日內第二次根據《聯邦儲備法》援引其緊急權力，動用了美國財政部的 100 億美元匯率穩定基金的緊急措施。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，鉅額資金繼續湧入美元避險。Monex Europe 駐倫敦的市場分析師 Simon Harvey 表示：「今日美元延續了第三日漲勢，是近期動盪市場中，表現最優的 G10 貨幣」

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，美元的強勢是空頭回補的強勁反彈。「美元被用來填補全球金融市場很大一部分的資金流動性，如今流動性反向了，籌資貨幣被回購」

近幾日，各國央行未市場挹注了數十億美元的緊急流動性資金，部分央行之間也加強的掉期額度，但美元的資金壓力仍在上升。

美元走強也使幾種貨幣跌至多年低點。歐元兌美元週四 ((19 日) 下跌 0.32%，至 1.0656，創下 2017 年 4 月以來的最低水平，歐洲央行 (ECB) 推出了新一輪貨幣寬鬆政策，但交易員仍急於拋售歐元。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐洲央行週三晚間緊急宣布了一項額度 7500 億歐元 (約合 8170 億美元) 的購債計畫，將一直持續到疫情危機結束，以因應武漢肺炎疫情導致的經濟惡化與市場的不穩定。

不過 ECB 仍舊決議維持存款利率於 - 0.5% 不變，總裁拉加德表明現在進一步降息可能還是弊大於利。

Marc Chandler 指出，「儘管歐洲央行的新政策對債市有所幫助，但對歐元卻無濟於事」歐元的下跌，表明投資者正在爭相尋求短期資金。

美元強漲讓美國以外的經濟體面臨更進一步的壓力，全球各地的貨幣紛紛下跌，各國央行努力維持貨幣市場正常運作，多種貨幣匯價承壓。

英鎊、澳幣和紐幣跌至多年低點，澳幣兌美元持續刷新 17 年來新低點至 0.5736，紐幣則跌深至 11 年低點。根據 Refinitiv 的數據，紐西蘭一年期外匯掉期交易，維持在近二十年來的最高水平。

英國央行 (Bank of England) 週四 (19 日) 意外宣布降息，將利率下調 15 個基點，至 0.1% 的歷史低點，並擴大量化寬鬆 (QE) 計劃，以應對疫情所致的經濟動盪。

貨幣政策委員會投票同意藉由央行儲備金擴大 QE 規模，將政府債券和英鎊非金融投資級公司債持有量提升 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊，為市場挹注更多流動性。

週四 (19 日) 英鎊在央行宣布降息後一度漲了 1.34%，至 1.1769。然而美元持續上行，抑制了多種貨幣漲勢，英鎊兌美元在盤後跌 0.07% 至 1.1477，徘徊在自 1985 年以來的最低點附近。

法國農業信貸銀行的外匯策略師 Manuel Oliveri 說道：「雖然央行正為市場注入流動性，但不足以確保美元稀缺性消失，因此美元仍是各方面最受歡迎的貨幣。」

截至週五 (20 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 103.570。+2.00%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0656 美元。-0.32%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1477 美元。-0.07%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5736 美元。-0.10%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4503 加幣。-0.05%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 110.95 日圓。+0.24%