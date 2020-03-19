達里歐：肺炎疫情恐致美企虧損達4兆美元

橋水基金 (Bridgewater Associates LP) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週四 (19 日) 警告，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，美國企業虧損恐高達 4 兆美元。

達里歐於 CNBC 的 Squawk Box 節目中表示：「現在正在發生的事情，過去我們從來沒有碰過，如今我們面臨的是一場危機，有許多人遭受巨大損失，政府需要再擴大支出，很多人將因此而破產。」

為減緩疫情對美國經濟的衝擊，川普政府就一項 8500 億至 1.2 兆美元的紓困方案進行討論，其中包含援助小型企業和航空公司、薪資稅減免以及延後繳稅等措施。

對此，達里歐認為，政府的刺激規模至少應該達到 1.5 兆至 2 兆美元，並藉由貸款擔保與信貸等金融救濟形式進行。

貨幣政策方面，聯準會 (Fed) 亦展開一波波擴大流動性措施，除了將利率降至近 0%，也宣布進行 1 兆美元的定期回購操作，為美國經濟挹注流動性，為抵消疫情衝擊，全球央行也跟進降息來調整借貸成本。

不過，達里奧稱當利率已降至最低水平時，央行放寬貨幣政策的能力會逐步減弱，他認為央行無法以正常方式來刺激經濟。「我們現在正處於債務重組和貨幣化的階段」達里歐稱道。

達里歐預計，美國 GDP 總額將在今年底超過 21 兆美元。不過在疫情大流行之下，全球企業虧損恐達到 12 兆美元。

受到疫情影響，全球最大避險基金橋水週三 (18 日) 發布報告顯示，旗下各類基金出現個位數至十位數不等虧損，最大跌幅高達 21%，市場甚至傳出橋水爆倉傳言，不過消息很快就被反駁。