〈美股早盤〉道瓊早盤再跌逾4百點 美元指數狂飆至102

歐洲央行於週三 (18 日) 緊急召開會議，宣佈推出 7500 億歐元額外收購資產計劃，對象包含政府債券等各類資產，以支撐歐洲經濟。

儘管各國央行及政府竭盡所能的釋出大規模寬鬆政策，以對抗疫情所造成的損害，但隨著全球陷入經濟衰退的風險提升，導致投資人不安情緒加劇。週四 (19 日) 美股延續昨日的跌勢，於早盤四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 400 點，台積電 ADR 則下跌 1.49%。

武漢肺炎疫情

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國日益嚴重，根據報導，紐約州於週一 (17 日) 新增病例大幅增加 700 例，使得該州累計確診病例達 1700 例，紐約州州長則警告，預估疫情在未來 45 天內將會達到高峰，且不排除採取強制停工等防疫措施。

此外，澳洲與紐西蘭於週四 (19 日) 均宣佈，將禁止所有非居民入境，以防範疫情擴散。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (19 日) 公佈截至 3 月 14 日當週的初請失業金人數，報 28.1 萬人，較前值 21.1 萬人大幅攀升，顯示受到武漢肺炎疫情擴大的影響，導致美國的就業市場景氣呈現衰退趨勢。

截至台北時間週四 (19 日) 21 時 30 分許：

道瓊指數下跌 401.57 點或 -2.02%，暫報 19497.35 點

那斯達克下跌 29.88 點或 -0.43%，暫報 6959.97 點

標普 500 下跌 38.50 點或 -1.61%，暫報 2359.62 點

費半下跌 16.68 點或 -1.30%，暫報 1270.16 點

台積電 ADR 下跌 1.49% 至每股 43.72 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.116%

紐約輕原油上漲 10.13% 至每桶 22.94 美元

布蘭特原油上漲 4.58% 至每桶 26.02 美元

黃金上漲 0.05% 至每盎司 1478.65 美元

美元指數上漲 0.62% 至 102.170 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤上漲 1.89%，達 321.09 美元。

為了防止疫情的擴散，各國皆實施停班停課、遠端辦公和各種社會隔離措施，間接助長了影音串流服務 Netflix 的下載與訂閱次數，尤其在疫情重災區的歐洲更是如此。

義大利上週 Netflix 手機 App 下載量，較前一週狂增 60%，與 2 月平均每週下載量相比，激增了 77%；而西班牙的下載量也暴增 33%。同期間，亞馬遜的 Prime Video 下載量在義大利也狂漲了 101%。

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 2.90%，達 98.85 美元。

波音於週二 (17 日) 晚間宣佈，期待獲得「至少 600 億美元」的政府援助，以協助航太產業應對疫情的負面影響，並表示正尋求獲得公共和私人流動性及貸款擔保。

但 Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 卻表示，政府的救助絕非波音的靈丹妙藥，因為這將使該公司背負債務，並受到嚴格的監管監督。波音股價於週三 (18 日) 下跌 17.92% 至 101.89 美元，創下自 2013 年 7 月 12 日以來的最低收盤價。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 2.49%，達 370.73 美元。

鴻海轉投資的夏普，以通訊裝置的相關專利受到美國電動汽車大廠特斯拉侵害為由，向東京地院提出訴訟。夏普在東京地院向特斯拉的日本法人提訴，要求該公司的 SUV 車款「Model X」，以及轎式車款的「Model S」與「Model 3」不得進口到日本。

根據訴狀內容，夏普認為特斯拉在上述 3 個車款所搭載的聯網功能，侵害了該公司於 2009 年所申請的行動通訊系統專利。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月費城 Fed 製造業指數報 -12.7，預估 10.0，前值 36.7

美截至 3/14 當週初請失業金 (萬人) 報 28.1，預估 21.9，前值 21.1

美截至 3/14 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 23.225，預估，前值 21.4

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

歐洲央行於週三 (18 日) 宣佈 7500 億歐元的資產購買計劃，對此 Manulife 資產管理的策略師 Sue Trinh 表示，這是一個好的開始及正確的方向。但為了支持美元充分的流動性，各國央行仍需要採取更多的措施。

New Constructs 的 CEO David Trainer 表示，隨著疫情持續擴大，對於經濟所造成的影響也將更長遠且嚴重，預期企業將會採取更多的人事凍結、裁員、留職停薪等措施，而由於企業面臨現金流量不足的壓力，因此，亦將導致股利支付的規模減少。