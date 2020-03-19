星展：新加坡恐陷入經濟衰退 估再端出160億美元刺激方案

星展銀行 (DBS Bank) 認為新加坡很可能難以避免經濟衰退，從目前情況來看，預估今年的經濟成長率將萎縮 0.5%，而非上月所預測的 0.9% 成長。

星展銀行經濟學家 Irvin Seah 在週四 (19 日) 所公布的一份調查報告中表示，經濟展望的下修原因是由於武漢肺炎 (COVID-19) 的疫情發展仍然持續惡化所致。

星展：新加坡恐陷入經濟衰退 估再端出 160 億美元刺激方案 (圖片：AFP)

Irvin Seah 還預估今年的全部裁員人數將達到 24,500 人，略高於 2009 年金融海嘯時的 23,430 人。

他還提到，考量到全球各地的混亂情勢，並衡量在貿易、投資、消費，以及旅行等各項限制措施的經濟成本，正發展成了自發性的全球經濟衰退。而新加坡也自然難以倖免。

新加坡政府在上月的預算聲明中，宣布了 40 億美元的安定及援助計畫。Irvin Seah 認為當局可能還會實施第二波的刺激經濟方案，其規模也將來到 140-160 億美元。而目前新加坡政府的預算盈餘約為 77 億美元，剩下的 60-80 億美元則將從儲備金中支出。

該國政府在 2 月 7 日的時候，將 GDP 成長率下修到 0.9%，而那時的武漢肺炎疫情還侷限在中國境內，在其他的國家地區只有少數的感染案例。而疫情在後來急轉直下，全球其他地區的感染人數也暴增了 400 多倍。

也由於新加坡可能出現約 20 年來的首度經濟衰退，一般認為新加坡金融管理局 (MAS) 也將採取貨幣寬鬆政策。