政府救市信心回籠 台幣回升逾1角 指數收復9000點大關

隨著美股止跌、我國政府積極救市，台股接連重挫終於喘口氣，儘管台灣央行目前重貼現率已降至歷史新低，部分外資積極回流，台幣今 (20) 日早盤仍回升 1.26 角，升幅約 0.35%，在資金面回穩之際，台股指數反彈超過 300 點，收復 9000 點關卡。

台幣今日以 30.54 元、貶值 3.4 分開出後，隨即快速轉升，最高來到 30.38 元，升值多達 1.26 角，盤中在 30.4 元附近波動。

台幣轉強之際，台股同步回穩，早盤集中市場有多達 975 家上漲，僅不到百家下跌。

觀察主要亞幣，多數強彈反映恐慌情緒略緩，菲律賓披索反彈超過 1%，台幣和泰銖均升值超過 0.3%，星元、人民幣和港元在平盤左右狹幅震盪，不過，日圓和韓元續貶逾 0.2%；而美元指數已站穩 100。

國安基金委員會授權 5000 億元隨時護盤，最快今日進場，加上央行將利率水準調降至史上最低，並加碼 2000 億元中小企業融通機制，有助穩定市場投資信心，法人認為，部分外資回流，反映我政府積極救市再加上大盤已跌深，短彈可期，資金有意進場逢低布局。

不過，群益投顧提醒，肺炎疫情在歐美並未有趨緩跡象，全球匯市應仍會維持美元升值、非美貨幣貶值的步調，即便國安基金宣示將進場，使市場信心回穩，須留意接下來是台灣疫情，將是影響台股基本面的關鍵，預料今日反彈後，震盪打底的機率較高。