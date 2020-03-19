〈美股盤後〉美股又熔斷！道瓊狂瀉1300點  3年首見破2萬點大關

武漢肺炎疫情的不確定性仍讓華爾街憂心忡忡，週三 (18 日) 美債殖利率上升、原油暴跌 24% 刷 18 年來新低、美元連 7 日揚，美股開盤賣壓不止，盤中再度遭逢熔斷，爾後美股拋售潮持續，道瓊一度暴跌逾 2000 點。

儘管川普政府釋出兆美元刺激方案部分細節，計畫啟用《國防生產法》讓防疫行動升級，美國會亦通過《家庭應對疫情援助法案》(Families First Coronavirus Response Act)。

美股四大指數終場仍無力回天，道瓊狂瀉 6.3%，幾乎抹去川普 2017 年上任以來的漲幅，標普跌至自 2018 年 12 月以來新低。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 160 多個國家，目前有超過 20 萬人染疫，造成至少 8727 人死亡，美國確診 7,324 例、115 例死亡，

全球各國封關緊鑼密鼓，台灣封關後，美加兩國宣布關閉其接壤邊境、巴基斯坦出現死亡首例，伊朗釋放 10 萬囚犯，歐洲祭出紓困方案，英國宣布停課並考慮封城，紐約證交所 (NYSE) 宣布將關閉交易大廳改電子作業。

週三 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴跌 1338.46 點，或 6.30%，收 19,898.92 點。

標普 500 指數暴跌 131.07 點，或 5.18%，收 2,398.12 點。

那斯達克指數大跌 344.94 點，或 4.70%，收 6,989.84 點。

費城半導體指數暴跌 139.68 點，或 9.79%，收 1,286.84 點。

標普 11 大板塊再度染血，能源 (-14.28%)、金融 (-8.85%) 與和房地產 (-7.46%) 領軍下跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅亞馬遜獨強，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.45%；臉書 (FB-US) 下跌 1.65%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 逆勢上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.21%。

道瓊 30 檔成分股盡數通殺，雪佛龍 (CVX-US) 暴跌 22.12%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴跌 10.02%。

美國運通 (AXP-US) 暴跌 14.82%；聯合技術 (UTX-US) 暴跌 14.48%；摩根大通 (JPM-US) 暴跌 10.53%；IBM (IBM-US) 下跌 2.91%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.78%；3M (MMM-US) 上漲 1.92%；思科 (CSCO-US) 上漲 4.56%。

費半成份股虧損不堪，AMD (AMD-US) 暴跌 6.59%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 6.65%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 12.66%；美光 (MU-US) 暴跌 7.20%；高通 (QCOM-US) 暴跌 11.14%；英特爾 (INTC-US) 暴跌 4.93%。

台股 ADR 欲振乏力，台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 8.56%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 11.08%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 4.10%。

焦點個股

國際航空運輸協會預測，75% 航空業現金將很快在三個月內用光，航空企業將需要高達 2000 億美元的政府金援來度過寒冬。

達美航空 (DAL-US) 暴跌 25.99%，該公司 3 月份營收下降 20 億美元，將停運逾半機隊，並警告 4 月份會更糟糕。此外，波音 (BA-US) 未能解決現金流問題，其股價暴跌 17.92% 至每股 101.89 美元，刷 7 年低點。

美國底特律三大汽車巨頭「通用汽車 (GE-US)、福特汽車 (F-US)、菲亞特克萊斯勒 (NV-US)」計畫關閉所有美國汽車工廠，以防止疫情在約 15 萬名工廠員工中傳播，三大汽車巨頭股價全數跌逾 6%。

星巴克 (SBUX-US) 表示將回購 4000 萬庫藏股，其中國門市已有 90% 恢復營業, 其股價週三下跌 4.49%。

華爾街分析

德意志銀行週三預測，由於全球嚴重衰退，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 可能下降 13%。摩根大通週三調降預期，美國本季可能下降 4%，下一季下降 14%，全年可能下降 1.5％。

Janus Henderson Investors 多元資產部門主管 Paul O 'Connor 表示：「風險偏好持續復甦缺少一項基本因素，就是全球確診增率達峰值的證據… 很顯然，我們還沒有達到那個目標。」

Pershing Square Capital Management 首席執行長 Bill Ackman 表示：「現在讓美國人民和美國企業感到害怕的是企業倒閉潮逐漸來襲。」