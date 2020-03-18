美加封鎖局部邊界！避險基金大咖：封關能助美股飆升

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，全球各國都開始封關鎖國，川普政府週三 (17 日) 宣布，將關閉北方與加拿大接壤的邊境，但貿易活動不會受到影響。知名避險基金大咖此前呼籲美國全面封關，降低感染率，提振美股飆升。

美國總統川普週三推文表示：「經美加兩國同意，美國將暫時關閉與加拿大的北部邊境，禁止非必要的交通，但貿易不會受到影響。細節隨後公布！」

美加祭出局部封關令。(圖片：川普推特)

據外媒引述消息人士表示，美加封關的情況之下，美加兩國邊界將容許醫療物資、食品及其他諸如零件等商品的貿易往來。

知名避險基金大咖 Bill Ackman 週三稍早前表示，他呼籲川普總統關閉國家邊境，並為美國人提供一個月的「免稅」春假。

美國政府週二宣布延後美國公民所得稅申報截止日 (4 月 15 日)，至多 90 天。

Bill Ackman 稱：「當送大家回去放春假並關閉邊境時，美國感染率將直線下降，美股將飆升，烏雲將會散去。」

Bill Ackman 警告，推遲封關將持續帶給人們災難性的代價，他敦促川普：「現在就把所有人送回家。」

全球目前有超過 20 萬人染疫，造成至少 8,007 人死亡，美國已有 6,496 例確診，114 例死亡，世界各國正緊鑼密鼓地進行封關中。

川普宣布此消息前日，歐盟宣布關閉邊界，加拿大週一宣布，加拿大政府將對所有非加拿大的公民和居民關閉邊境，加國總理杜魯道 (Justin Trudeau) 當時表示，基於美加兩國經濟體融合程度，會對美國公民豁免入境禁令。