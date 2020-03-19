美股熔斷後恢復交易！道瓊持續崩逾 2000 點 回吐川普上任以來漲幅

美東時間週一 (台北時間週二凌晨) 下午 1 時許，美股四大指數持續雪崩，道瓊狂瀉逾 1660 點，跌破 7%，回吐川普上任以來漲幅，與此同時，標普亦跌破 7%，雙雙觸發熔斷機制，紐約交易所爾後暫停交易 15 分鐘。

週一 (18 日) 道瓊自熔斷後恢復交易，但其跌勢仍不休，持續探底，截稿前，該指數跌逾 2000 點、暫報 19229 ，和 2017 年 1 月 19 日川普就職日前一日收盤價 (‭19,732.4‬點) 相比，已回吐川普上任以來所有漲幅。

截稿前，道瓊走勢圖。(圖片：investing)

道瓊 30 檔成分股中，美國運通跌幅超過 16%。標準所有板塊中，能源股表現最慘，暴跌 11%，主要是受到原油價格跌至 18 年以來的最低的影響，美國 WTI 大跌 19.2% 或 5.19 美元，暫報每桶 21.76 美元，正步入史上第三糟的一天。

武漢肺炎全球大流行，164 個國家 / 地區皆出現確診病例，已有逾 20 萬人感染，並造成近 8500 人死亡，引發自二次世界大戰以來，全球前所未有的緊急封關鎖國、陷入經濟困境和市場動盪。

川普去年 12 月 23 日推文表示，自他當選以來道瓊已上漲 55%，並承諾最好的時刻尚未到來，但隨後短短不到三個月，道瓊進入熊市，如今拋售潮持續不斷。