川普兆美元紓困提案：航空業獲五百億美元貸款 美公民獲五千億美元

川普政府正計畫推出兆美元的刺激方案，週三白宮要求國會批准兩項自 4 月 6 日啟動的撥款項目，包括提供美國公民 5000 億美元現金，美國航空公司提供 500 億美元抵押貸款，以緩解武漢肺炎 (COVID-19) 造成的財務影響。

美國政府週二 (17 日) 表示，有計畫直接對美國公民發放 1000 美元現金紓困。川普總統週三表示，目前尚不清楚發放全民支票的額度：「我們正在尋找不同的數字… 每個人似乎都想要更多。」

參議院少數黨領袖舒默 (Charles Schumer) 表示，現在不是採取小規模措施的時候，希望針對最需要的人發放更多的現金。

週三川普政府還進一步釋出兆美元刺激方案的細節，美國政府尋求額外 1500 億美元的抵押貸款，以幫助陷入困境的產業，並提供 3000 億美元的小企業業務中斷貸款。

武漢疫情受災影響最大的領域有旅館、飯店、航空製造和郵輪企業。川普已經與波音等航空業開會，此外還與萬豪和希爾頓等餐旅業開會，討論 2500 億美元的一系列援助方案。

川普週三公開承諾：「我們想幫助所有人。」

美國參議院撥款委員會主席 Richard Shelby 表示，協助航空業度過這場風暴的最好方法，是通過抵押貸款提供流動性。