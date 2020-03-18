〈分析〉沙俄為何肯賤價賣油？油價何時觸底？

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情摧毀了數百萬桶的石油需求，接著沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間又大增供應量打起價格戰，兩端大事同時發生，震撼了石油市場，沙俄為何選在此時發難？

過去一週，多數分析師沒有將這兩件事情連結起來看，將這兩件事當作是供需兩端各自的重大衝突，且市場似乎認為沙俄的供應戰只是 OPEC 與 OPEC+ 之間的紛爭衝突，最終雙方一定會冷靜下來，接著同意減產，油價自然就會回升。

然而，沙國 4 月份供應量預計自上個月的 970 萬桶提高到 1230 萬桶，此舉現在看來似乎更像是算計過後的行動，目的是趁需求下降之際，以低油價搶佔更大的市場份額，這場供應戰恐是場漫長戰役。

Cantor Fitzgerald Europe 石油和天然氣研究分析師 Jack Allardyce 表示，「沙俄間的調解顯然毫無進展，消息來源透露，原訂本週三的 OPEC+ 技術會議已經取消。短時間任何一方都不會改變心意，沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 在財報電話會議上表示，將維持較高的產量直到 5 月底，且『非常滿意』30 元的油價。」

高盛大宗商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，這種動能可能會推動 Brent 油價到第二季時下降至 20 美元。他先前的目標價是 30 美元。

Currie 估計，每日石油使用量已經減少約 800 萬桶，供應量到高峰期時可能會增加 300 萬桶。屆時國際基準原油 Brent 價格可能會比美國基準原油 WTI 價格還要便宜，因為 Brent 原油供應量大量湧入市場，反觀 WTI 原油則供應量下降。

項莊舞劍，意在沛公？

沙國 2014 年也曾以增產打擊美國頁岩油，但在那回曠日持久的戰鬥結束後，卻未能真正削弱美油商市場份額。只要價格再次上漲，運營相對較弱的美國生產商就可以撐下去並繼續鑽探，經過一年下滑後，美國產量又快速反彈。這次油價已經很低，意味著美國生產商恐怕得更快速的放棄。

Currie 評論 2014 年的狀況時提到，「當時的石油需求下降了近 500 萬桶 / 日，因此減產在經濟上是不可行的，相比之下，OPEC + 每日有近 350 萬桶的備用產能，加上需求衝擊，合併足以讓頁岩油總產量減少 770 萬桶 / 日，這是 OPEC 自 2012 年以來從未出現的好機會。」

一些分析師預測，沙國最終不得不讓油價上漲，因為該國的政府預算主要來自石油收益，油價至少得較現在上漲一倍才能夠收支打平。但 Currie 預期沙國還能撐下去一年左右的時間，等真正搶到市場上更強大的地位。

「假設這一說法在未來一年成立 (這說法甚至是之前我們對 2020 年首要主題之一)，這產業可能會出現更健康的狀態，因為許多殭屍公司將消失，甚至為沙特阿美公司國際發行鋪設更具吸引力的道路。」Currie 說。

谷底？還早

然而，還有更悲觀的油價預測。Energy Intelligence 研究主管 Abhi Rajendran 認為，接下來幾週，如果沙俄持續沒有減產或妥協的消息，原油價格可能谷底很容易看到 10 多美元的價位，恐怕最低會到偏低的十多元範圍。

「這一兩週的主要動力，全球市場供應過剩超過 1000 萬桶 / 日，這真的太瘋狂且前所未有。」Rajendran 說。

由於疫情影響，主要國際航線和美國航空公司減少了 7 成以上航班，且各地企業或政府機關可能停止辦公或居家辦公，旅行耗油量大減，需求衝擊相當巨大。

也有其他分析師認為，儘管現在原油價格已大跌，但恐怕尚未觸底。

S＆P Global Platts 分析主管 Kang Wu 談論石油是否觸底反彈時表示，現在最糟糕的情況還沒到，供需的不平衡尚未到頭，「如果沒有新的減產協議，4 月才是正式開始擺脫生產協議的時間。OPEC 和非 OPEC 所有國家都將自由生產，到時供應量才會衝擊市場。」