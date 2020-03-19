【馮冠華專欄】美元霸權昇華 全球股市持續尋底

3 月 19 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三再度重挫，指數以 23023 點開出，下跌 241 點；之後在上證造好之下曾轉跌為升，最多曾上升 161 點，高見 23425 點；但在道指期貨再次跌停，午後市況急速逆轉，上證跌破 2 月 3 日復市的低位收盤，恆指最低曾見 22167 點，下跌 1097 點，最終以 22292 點收盤，下跌 972 點。成交金額按日上升約 10% 至 1661 億。港股通南向維持淨流入，金額減少至港幣 58 億。滬深股通北向仍是淨流出，金額也減少至約人民幣 72 億。藍籌 49 跌 1 持平，只有電能實業（6）能力保不失。

做空方面，比率稍為下降至 15.0%。牛熊證街貨最新比例為 28:72，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 25050-25099，牛證則下移至 22000-22049。恆指夜期報 21839 點，下跌 164 點，低水 453 點。港股 ADR 下跌 201 點，相當於恆指 22089 點。

簡評：上證創疫後新低並錄六連跌，恆指跌破上週五的低點，阿里巴巴（9988）跌破招股價，績優的舜宇光學（2382）不升而反受重挫，板塊跌勢全面，超賣股份全無反彈能耐，氣氛之差，不用筆者再花筆墨形容。昨天跌市的導火線又是道指期貨，美滙再上升，油金股市全下瀉，不其然令筆者想到一套假設。

在疫情肆虐下，全球恐慌不在話下，美聯準會選擇降息加量化寬鬆買債，啟動的時間更令市場恐慌再加驚惶，多國在別無選擇下，唯有追隨減息印鈔，資金泛濫而美債息因量化回升下，美債又成了資金避險的唯一出路，美元霸權地位又再昇華，發債也不愁沒有買家，且成本更比前低廉，削弱對手之餘更確保美國自身金融體系安穏，盟友沙特也出把力，石油之外，市場亦流傳來自沙特阿拉伯的投資者大規模贖回基金，股債因而齊遭拋售；另外，川普又不停用「中國病毒」作口頭挑釁，中美關係如履薄冰，要環球股市回穩，現階段看，真的要過五關、斬六將。

以上的，只是筆者從近日金融市場的變化而推測，只有時間才可證明是否屬實。如果上述筆者的假設是正確，接下來會發生的，大量 ETF 拆倉，基金贖回，資金瘋走向美債，美元繼續強橫，環球股市則持續尋底，縱有回升，亦是死貓彈而已。

那麼，美股不濟不是會影響川普大選嗎？正確，但因尚有時間，入市托價不會在短期內發生。相對上，A 股市場外資持股量不多，加上疫情在處理個案昨天已降至約八千宗，以目前的疫情走勢，四月前或見黎明；金融市場則還可寄望國家隊挺身而出，所以筆者仍然覺得，短期 A 股的防守力比環球股市為強。港股方面，恆指市帳率已遠低於歷史平均值，筆者只可建議宜守不宜攻，進取點，可用逆向 ETF 作點對冲，而一些復蘇較慢的公司，更應把握機會賣掉。

收盤後，騰訊的業績大至符合預期，但 30 倍的歷史本益比，在現今的市場環境，恐怕還是容易受傷的。其他的業績公告，較好的是思考樂（1769）及碧桂園服務（6098）。由於市況不佳，今天不作推介了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 1338 點或 6.3%，標普和納指則分別下跌 5.18% 及 4.7%，十年期債息反彈至 1.183%。美滙指數上升至 100.91，紐約期油下跌至 22.35 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：網龍（00777）預料，截至去年底止全年股東應佔溢利按年大幅增加。網龍解釋，預期盈利上升，主要由於銷售額的穩健增長，以及集團在執行增長戰略方面取得積極進展。

騰訊（00700）公布，截至去年 12 月底止全年股東應佔溢利 933.1 億元（人民幣，下同），按年增長 18.54%。每股基本盈利 9.856 元，派末期息每股 1.2 港元，較前一年同期 1 港元增兩成。單計第四季，騰訊錄得純利 215.82 億元，按年增 51.68%。收入 1057.67 億元，按年增 24.58%。

匯豐控股（00005）主席杜嘉祺表示，目前集團無集資計劃，派息指引亦無改變。

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