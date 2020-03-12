武漢疫情+油價重挫 加拿大經濟恐陷入衰退

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大、以及國際油價重挫的雙重打擊，加拿大金融機構紛紛調降對於該國 GDP 增長的預估值，並認為若加拿大政府未能採取大規模的財政刺激措施，則該國經濟將可能面臨衰退的風險。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，加拿大總理 Justin Trudeau 承諾將實施規模達 11 億加幣 (約 8 億美元) 的刺激政策，但加拿大豐業銀行首席經濟學家 Francois Perrault 卻表示，由於全球確診人數持續攀升，再加上近日來油價的重挫，導致金融市場波動性上升，因此，若加拿大政府無法採取更大規模的刺激措施，則加拿大的經濟將可能陷入衰退。

為了對抗疫情的衝擊，世界各國央行紛紛採取降息措施，以提振低迷的經濟活動及消費需求。加拿大央行亦於上週宣佈調降利率 2 碼，以重建市場的信心。

加拿大基準利率 (圖：Trading Economics)

加拿大豐業銀行預估，今年該國的 GDP 增長率將可能放緩至 0.3%，而政府的財政刺激政策規模須達到 GDP 的 1%，或 200 億加幣，才能使該國經濟免於陷入衰退。

加拿大國家銀行則是將該國 2020 年的 GDP 增長預估值調降至 0.6%，並表示若加拿大政府及央行能夠及時採取刺激政策，則經濟增長的力道將有望在年底恢復。

高盛集團則表示，加拿大的經濟正在衰退邊緣，且預估今年 Q1 的 GDP 增長率將呈現停滯，並於 Q2 陷入衰退。

市場預估，加拿大央行將會在 6 月的利率會議中，宣佈進一步降息 1 碼。