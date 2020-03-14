〈ETF大講堂〉垃圾債ETF受油價戰衝擊暴跌 僅這檔倖免於難

原油價格戰開打，拖累美股，也對高收益債券，或稱垃圾債，產生令人擔憂的衝擊，高收益債有很大一部分包含石油和天然氣公司。油價暴跌也導致能源 ETF 大幅下挫，例如美國石油指數基金 (USO-US) 下跌 25%，SPDR 能源類股 ETF(XLE-US) 下跌 20%，SPDR 標普油氣開採與生產 ETF 下跌 37%。

能源產業是大多數垃圾債券 ETF 的重要組成部分，舉例來說，iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF(HYG-US) 的投資組合中約有 12% 為能源債，SPDR 彭博巴克萊高收益債 ETF(JNK-US) 的投資組合中有 11% 為能源債。截至週一收盤，HYG 下跌 4.3%，而 JNK 下跌 4.7%。

能源債務現在面臨的危險是違約風險上升。石油價格越低，石油、天然氣公司從其勘探和煉油活動中獲利的難度就越大，業內普遍認為此類活動的收支平衡點是每桶 40 美元，但現在價格已經低於 30 美元。

儘管許多石油和天然氣公司已經減少相關的生產，但很難永遠持續下去，且若原油價格持續下跌，公司違約的風險也將持續增加。對於該產業來說，這是一個壞消息。

去年，能源垃圾債券違約就已經達到 9.5%，幾乎是整個垃圾債券違約率的三倍。此外，最近的一項研究發現，截至 2019 年 12 月，有近 25% 的能源債務陷入困境，因此存在更高的違約風險。

不過，對於關注垃圾債的投資者，有一檔垃圾債 ETF 在其投資組合中沒有任何能源持股，就是總資產 3,390 萬美元的 iShares iBoxx 高收益不含石油與天然氣公司債券 ETF(HYXE-US)。

實際上，HYXE 擁有與 HYG 一樣廣泛的美國垃圾債持有，只是在持有的資產中剝離了能源相關，剩餘的權重則重新分配給其他產業。由於並未持有能源相關持股，HYXE 免受了的市場的屠殺，與週一下跌 4.3% 的 HYG 相比，HYXE 僅下跌了 2.9%。