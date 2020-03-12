〈分析〉油價重挫對全球經濟造成3衝擊 衰退機率已達50%

OPEC+ 減產談判失敗後，沙烏地阿拉伯立即調降官方原油售價，並計畫增產，導致 3 月 9 日 WTI 油價盤中一度重挫逾 30%，收盤則大跌 24.6%。

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此外，歐美肺炎疫情持續擴散，油價大跌無疑對市場恐慌情緒雪上加霜，而歐美股市應聲重挫，美股甚至觸發熔斷機制，暫停交易，同時美國 10 年期公債殖利率更跌破 0.5%，30 年期公債殖利率則首度跌破 1%，雙創新低。

資料來源: investing.com, 美國 10 年期公債殖利率走勢

資料來源: investing.com, 美國 30 年期公債殖利率走勢

而油價重挫對經濟層面將造成三大衝擊：

一．擴大金融市場的波動：

在金融海嘯後，全球寬鬆貨幣環境沒有太大改變，再加上美國頁岩油崛起，使得美國高收益債中能源企業債占有相當的比重。

2019 年美國最低等級 (CCC 級) 的高收益債中能源企業發行比重達 13%，油價大跌可能導致美國高收益債信用利差擴大，並引發信用違約風險。

同時，原油衍生品價格的劇烈波動也可能使部分法人持有部位強制平倉，並引發局部流動性風險。再者，近期受到肺炎疫情在全球肆虐的影響，市場擔憂經濟週期性衝擊會引發金融市場結構性風險提升，導致投資人避險情緒增溫，風險資產價格勢必向下修正。

此外，油價大跌進一步加劇市場恐慌氣氛。油價下跌本身並不會引發金融業出現危機，因金融機構配置原物料商品的比例只有約 5%，與本世紀初的 20% 相比已大幅下降，但心理層面的恐慌拋售則可能造成連鎖反應，使得即使持有 5% 的重，但也可能造成金融業不少衝擊。

二．油價下跌可能引發通縮：

油價重挫直接影響是汽油價格，間接影響則是降低廠商生產成本，進而拉低 PPI 和核心 CPI。不過，油價對通膨影響的大小還是取決於貨幣政策，及石油在經濟生產中所占比重，比重越高影響物價越深。

三、油價大跌將導致全球收入的重分配：

收入可能從石油出口國移轉到石油進口國，對出口國而言 (原油生產國)，油價下跌導致收入減少，外匯存底下滑，進而影響一般商品進口。

至於對原油需求國來說，在初期時收入將增加，國內生產成本下降，有利消費和經濟成長。但進入到中期後，石油出口國的收入下滑，將導致從其他國家的進口需求下降，使得商品出口國收入減少，外匯存底下滑，進而影響消費及經濟，開始進入惡性循環。

而油價大跌主要趨動的因素不同，持續的時間也會有差異，若是因為風險偏好主導油價走弱，那油價並不易出現較長期的跌勢。

但如果是基本面主導油價下跌，則會延續一段較長的跌勢。同時，供給主導的油價下跌對通膨的影響超過對經濟的影響，若是需求主導的油價下跌，則要留意出現通縮的可能性。

這次油價大跌，雖有 OPEC + 增產和肺炎疫情引發全球需求減緩的雙重影響，但跌幅之大，反映出市場恐慌情緒所導致的風險偏好快速下跌也是重要因素之一。中長期而言，以產油國平均成本判斷，油價並不易長期保持在低於每桶 40 美元，即便是金融海嘯時期，油價也只一次觸及每桶 30 美元後就迅速反彈。

過去 30 年內，油價共經歷七次大跌。1990 年波灣戰爭、2001 年網路泡沫破滅、2008 年金融海嘯，美國經濟均出現衰退。但 1986、1997、2014、2018 年油價大跌期間，美國經濟並未出現衰退，且 2014 年油價重挫是因為美國頁岩油增產，當時美國經濟成長反而到達波段高點。因此油價大跌並不必然伴隨著經濟衰退。

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而這次油價下跌，政治層面的因素影響較大，反而肺炎疫情衝擊有限，因此在雙方取得到彼此都滿意的結果後，油價便有機會快速反彈。當然也不能排除疫情對於經濟的影響，只是這是需要較長時間反應，並不會在極短期間內造成油價大幅波動。

若全球肺炎疫情可以在短期內受控，在政治層面因素消退後，油價有機會反彈至起跌點，但若不幸肺炎疫情持續擴大，需要等到一年後疫苗推出時疫情才受控，即使已經沒有政治層面因素，到時油價反彈幅度將受限，甚至不排除再走低。