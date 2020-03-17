機器人產業投資契機浮現 須待市場波動度下降

新冠疫情蔓延全球，燒出了某些產業的危機，也帶動一些產業的契機，機器人自動化生產即是一例。法人認為，目前機器人市場觀察的關鍵有兩個，價值面與波動度，經過修正後，許多個股的投資價值出現吸引力，不過要回歸基本面行情，必須先待波動度下降。

新冠肺炎疫情對於部份經濟體與公司具有重大衝擊，百達 - 機器人科技基金產品經理 Anjali Bastianpillai 認為，雖然現在評估仍言之過早，但可以確定的是，自美中貿易戰以來，製造業外移的趨勢仍將持續進行。

雖然疫情從中國蔓延至全球，仍未見停歇跡象，但 Anjali Bastianpillai 指出，對於基金投資的機器人、自動化與人工智慧而言，中期的動能並未消失，投資團隊仍相當具有信心。從近期看到工廠回流德國、美國的情況即可窺知，疫情會讓各國更願意在國內建立製造中心，這正是自動化的長期趨勢所在。

Anjali Bastianpillai 表示，百達機器人科技基金原本的投資範疇就較一般科技型基金多元，投資範疇包含工業機器人、工廠自動化、半導體、半導體設備、軟體自動化、健康照護與醫療科技等。也使得該檔基金今年以來，跌幅少於全球股市約 2 個百分點。

截至 2 月底機器人投組的 PEG（本益比／成長率）與 MSCI 所有國家資訊科技股指數皆為 1.5 倍，Anjali Bastianpillai 認為，從成長性檢視，機器人並未比一般科技股昂貴。

針對近期全球疫情持續發燒，百達機器人科技基金也進行部分投組調整。Anjali Bastianpillai 表示，疫情蔓延之前，市場對於蘋果產品帶來的周期循環相當樂觀，不過投資團隊已提前提高現金部位，降低病毒尚未反映的潛在風險，目前經理團隊已逐步降低現金部位伺機布局。

就產業面而言，Anjali Bastianpillai 指出，確實有些機器人與自動化相關企業受疫情影響，例如蘋果手機的製造與銷售週期，可能會往後遞延至 2021 年，不過 5G 與 Data Center 的發展仍相當明確。

此外，部份企業用自動化軟體將受惠此波疫情，在減少旅行下，企業為維持順暢運作對於企業軟體的需求提升。

持股上，雖然近期雲端相關個股表現較為抗跌，但 Anjali Bastianpillai 認為，不會是現階段基金加碼重點，因為相關個股的價值面也較昂貴。另外，基金持有部份健護相關個股，雖然並非大型製藥廠或生技企業，但也具有受惠醫療發展的潛力，舉例來說，曾布局某檔持股專注於診所流程自動化需求。