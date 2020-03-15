〈危機入市攻略〉疫情全球爆發金價重挫 台銀：短線回測1500美元投資人勿炒短

歐美武漢肺炎疫情大爆發，引發美股重挫，具有避險功能的黃金價格也跟著跳水，台銀貴金屬部副理楊天立表示，黃金價格走跌主要是市場恐慌，投資人拋售黃金套現，短線先看每盎司能否守住 1530 美元，低點也可能回測 1500 美元，建議投資人不宜炒短。

武漢肺炎擴散至歐美國家，疫情延燒也重擊投資市場信心，美股陷入熊市空頭，過去被視為資金避險工具的黃金價格也直直落，紐約金價 13 日每盎司 1513 美元，不禁讓市場懷疑，避險商品為何突然不保險了？

楊天立表示，過去市場只有系統性風險爆發時，因市場擔憂氛圍尚未升溫，金價在避險資金推升下上漲，一旦風險升溫、股市、期貨與商品開始走跌時，投資市場為繳交股票保證金，就會開始拋售黃金變現。

楊天立解釋，當市場發生系統性風險，初期會推升黃金價格，之後分兩階段走跌，第一階段當風險逐漸升溫，投資人為繳保證金會拋售黃金；第二階段因認清市場跌入熊市，心態轉向現金為王時，黃金就會變成資金提款機，一路跌回波段起漲點，甚至更低，目前金價走跌就屬第二階段。

楊天立說，必須要等賣壓緩和但市場風險尚未解除，金價才有機會開始重拾漲勢，目前金價短線第一道支撐可能落在每盎司 1530 美元來回震盪測試；如果無法守住 1530 美元，恐將進一步回測 1500 美元。

投信業者表示，在全球央行接力降息下，市場預期聯準會仍有降息 3 碼的空間，在負實質利率下有利後市走勢，根據世界黃金協會的研究，負實質利率環境下，黃金平均每月上漲 1.2%，中長線仍看好金價走勢。

富蘭克林證券投顧認為，全球低利率下的寬鬆貨幣環境，預期將對後續金價表現提供支撐，中長線可適度逢低布局，買跌不買漲，原因在於全球央行有望維持寬鬆貨幣政策，甚至祭出 QE 或直升機撒錢等措施，等市場回穩後，預估金價表現有望逐步回升。

楊天立表示，今年看多金價立場不變，但今年在武漢肺炎引發系統性風險下，預估至少今年上半年對經濟影響還會持續，而假設經濟風險擴大，疫情影響加劇，預估金價可能衝破 1700 美元。