追繳保證金導致獲利回吐 金價大跌近4%破1600關卡

儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情依舊延燒，黃金市場從本週初的新中期高點反彈，週四 (12 日) 晚間跌破 1600 美元關卡，來到近兩週低點，分析師認為，可能為股市暴跌後，投資人為緩解資金流動性導致黃金遭到拋售。

貴金屬於週四 (12 日) 北美早盤繼續出現劇烈拋售，截至台北時間晚間 22 時 30 分許，黃金期貨價格大跌 3.81% 至每盎司 1579.75 美元。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

作為傳統避險資產，金價已連續四天大幅下挫，且似乎未受到全球股市暴跌影響，渣打銀行 (Standard CHartered) 將金價下跌歸因於追繳保證金所導致的獲利回吐，隨著近期全球股市暴跌，投資人被迫拋售部分資產以舒緩資金流動性。

渣打貴金屬分析師 Suki Cooper 表示：「我們認為，避險流量和流動性需求間的拉鋸戰可能持續干擾金價，短期內美債殖利率觸底、聯準會降息預期、全球股市走疲、全球央行立場溫和以及負利率債券增加等因素，皆可能一再刺激黃金需求。」

Suki Cooper 表示：「在疲軟的現貨市場中，技術支撐可能會在每盎司 1600 美元左右，但我們認為風險依舊存在，預計 2020 年第二季的平均價格將落在每盎司 1725 美元。」

「新資金主要來自歐洲和北美地區，但目前北美庫存仍較 2012 年的峰值低 190 噸左右，顯示還有進一步買入空間。」Cooper 表示。

其他金屬交易方面，現貨白銀價格下跌 5.08%，暫報每盎司 15.808 美元，鉑金現貨價格下跌 7.16%，暫報每盎司 798.74 美元。