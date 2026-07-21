〈星展投資展望〉示警美股過度集中風險！建議多元防禦性避險 黃金今年上看5300美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 15:23

全球經濟轉型步伐加速，AI 商機與能源安全成為投資市場的雙引擎。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉今（21) 日分享第三季資產配置建議，並對當前全球金融市場發出警示，強調投資人應正視美股集中度過高的風險，建議將目光轉向防禦性產業與實體避險資產。他強調 AI 帶動的資本支出將進入爆發期，但傳統的股債配置分散效果正在降低，應納入另類資產如黃金、大宗商品，星展估第 4 季黃更上看 5,300 美元。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（鉅亨網記者張韶雯攝）

陳昱嘉指出，全球經濟正從過去 20 年的「豐沛時代」進入「稀缺時代」，這是一個由財政政策主導、地緣政治動盪及通膨黏性構成的新格局，過去「股六債四」的傳統配置分散效果已顯著降低，取而代之的是需納入大宗商品、黃金與中國 A 股的新型多元投資組合。

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陳昱嘉引用 NVIDIA 執行長黃仁勳的「五層蛋糕論」指出，星展持續看好科技類股，尤其是半導體製造與設計、網路設備及專業硬體等 AI 資本支出受惠者。除了市場熱衷的 GPU 外，CPU 的需求正因 AI 應用擴散而強勁回升，預計到 119 年 CPU 產值將成長五倍以上。此外，伺服器效能提升帶動的「散熱需求」以及高階「被動元件（MLCC）」出貨量，也將在未來兩年進入成長陡峭期。

值得關注的是，AI 的發展正推升前所未見的電力需求。陳昱嘉舉例指出，使用 AI 搜尋的電力消耗是傳統搜尋的 10 到 100 倍。隨著能源安全議題回歸，再生能源、儲能、電網更新甚至核能，都將成為獲利的關鍵支柱。

陳昱嘉強調，核能具備可靠且相對安全的優勢，正重新獲得重視。此外，在荷姆茲海峽航運受阻、油價可能維持高檔的環境下，能源類股亦可望受惠。

在區域選擇上，陳昱嘉認為受惠於 AI 帶動的電子產品強勁需求，亞洲出口相對能抵禦能源價格衝擊。台灣與南韓作為 AI 全球供應鏈的樞紐，出口與 GDP 成長動能最為明朗。此外，日本股市受惠於薪資成長與半導體出口蓬勃，即便中東衝突帶來風險，仍具備支撐。

由於股債相關性上升，星展強烈建議配置黃金。除了去美元化與貨幣貶值風險外，央行持續購金也支撐黃金長期前景。星展預估 115 年第 3 季黃金目標價為 5,000 美元，第 4 季更上看 5,300 美元。