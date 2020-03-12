小心新冠肺炎大爆發 全球救市恐將無效

新冠肺炎持續發燒，為近期市場投下許多變數，法人提醒，雖然全球政府陸續推出刺激政策，但疫情走向仍存在眾多變數，有可能會使得政策刺激力度與效果大打折扣，風險評估上不可不慎。

世界衛生組織 (WHO) 宣告將新冠肺炎定義為全球大流行病，美股持續受挫、歐股承壓。尤其是美國股市，本週三 (3/11) 三大指數全嚇黑，重挫 4.7％～5.86%，道瓊工業指數率先淪入熊市，標普 500 與那斯達克也近在咫尺。

若以華爾街標準，從前波收盤高點，拉回逾 20% 既視為空頭，道瓊自 2 月 12 日歷史高點至今跌逾 20%，已符合熊市，標普 500 與 NASDAQ，從 2 月 19 日歷史高點回檔約 19%，距離空頭僅一步之遙。

在股市飽受驚嚇，疫情持續升溫之際，各國政府也接連宣布將祭出相關貨幣與財政政策，挽救市場，以穩定崩潰的信心。中國政府在各個層面，包括財政與貨幣政策上不斷祭出方案。英國央行昨 (3/11) 日則推出財政擴張政策降息兩碼；歐央總裁拉加德也表示將在本周盡快採取措施，今 (3/12) 日舉行的利率決策會議就會見分曉；德國總理梅克爾更誓言將盡一切努力對抗疫情。

美國方面，華爾街普遍預期 3 月 18 日 Fed 第二度降息，降至 0%~0.25% 的機率超過五成，川普在宣布將薪資所得稅降至 0% 後，再度放出大招，考慮將釋放 400 億美元緊急援助資金緩解疫情對經濟造成的衝擊，並宣告政府已做好準備！

儘管全球主要國家表明救市決心，有助經濟成長托底，待疫情趨緩，後市利多大於利空，不過，法人認為，現階段風險仍存，不可輕忽，一旦疫情失控，諸多政策效果有可能付之東流。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，風險評估上，若疫情反覆轉向，或者防疫作戰工程疲於奔命，將會對政策刺激力度與效果打折扣，值得留意。

投資策略上，統一投信認為，由於金融市場波動度與不確定性還很大，短期仍宜保守因應。美股方面，美國國會對川普的經濟刺激措施有不同意見，救市方案能否落實仍未定，使得美股的反彈走勢能否延續，仍有待觀察。台股方面，雖然在這一波疫情控制表現良好，台股也相對抗跌，但是否會有補跌效應，亦需觀察。

第一金投信則以統計機率分析進場時機，當標普 500 指數乖離年線達負兩倍標準差之後，若經濟環境類似 2000 年科技泡沫或 2008 年金融海嘯，短中期進場的風險仍不低。若經濟沒有陷入衰退或長時間調整，情境類似 2011 年歐債危機跟 2015 年油價大跌時進場，爾後則有不錯的報酬表現。

由於目前疫情走向難測，是否會進一步失控；經濟發展或者企業獲利是否會持續遭受打擊，這些都需要進一步觀察，也因此，法人均提醒，現階段還是要保守以待，嚴控風險為上，而不要搶短線。