鉅亨網新聞中心 2026-07-29 10:50

盤中一度賣壓沉重，標普 500 與那斯達克開盤雙雙走低，其中那斯達克盤中跌幅一度達 1.4%，不過隨著大型科技股及軟體股尾盤回穩，跌幅有所收斂。

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《巴隆商周》指出，帶動道瓊走強的主因包括宣偉公司 (SHW-US) 等企業繳出優於預期的財報，加上醫療保健與民生消費類股表現強勢。統計顯示，標普 500 成分股中約 71% 的個股周二收漲，醫療保健類股上漲 2.3%，成為當天表現最佳族群；能源類股則下跌 1.4%，為跌幅最大類股，科技股也持續承受賣壓。

儘管「科技七雄」及部分軟體股尾盤反彈，仍不足以抵銷全球半導體股遭拋售帶來的衝擊。

亞洲股市率先出現重挫。南韓 KOSPI 指數周二暴跌約 10.84%，其中三星電子跌 13.4%，SK 海力士下跌 14.7%；SK 海力士 ADR (SKHY-US) 在美股也重挫 9%。

台灣股市同樣受到衝擊，加權指數 (TAIEX) 下跌約 4.7%；日本半導體族群同步走弱，鎧俠 (Kioxia Holdings) 暴跌 18%，東京威力科創 (Tokyo Electron) 下跌 11%。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 表示，目前半導體股修正已不是單一市場事件，而是一場「全球性的交易 (Global Trade)」，全球資金同步調整 AI 及半導體部位，造成亞洲與美國科技股連動下跌。

另一方面，美股市值排名也出現變化。

蘋果 (AAPL-US) 周二重新超越輝達 (NVDA-US)，以約 5 兆美元市值重登全球市值最高企業寶座，這也是自 2025 年 5 月以來首次重返第一名。不過，市場認為 AI 題材仍將持續推動輝達長期成長，兩家公司市值龍頭之爭仍可能持續變化。

個股方面，臨床研究服務商 IQVIA Holdings (IQV-US) 大漲 13.9%，成為標普 500 表現最佳個股；SanDisk (SNDK-US) 則重挫 14.3%，跌幅居冠。

根據《巴隆商周》統計，自 7 月 22 日公布第二季財報以來，特斯拉股價已累計下跌 17%；而 SpaceX 自 6 月上市後創下歷史高點以來，股價則回落 45%。

《巴隆商周》估算，馬斯克持有的特斯拉及 SpaceX 股權價值合計已蒸發約 6,600 億美元，金額約相當於 Alphabet 共同創辦人 Larry Page、Sergey Brin，以及亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 三人財富總和。

儘管如此，馬斯克目前身價仍超過 7,000 億美元。

分析指出，馬斯克財富波動劇烈，主要與旗下企業估值偏高有關。目前特斯拉本益比約為 2026 年預估每股盈餘的 175 倍，遠高於科技七雄平均約 24 倍；SpaceX 即使大幅修正，目前估值仍約為 2026 年預估營收的 40 倍，代表高成長企業股價本來就較容易受到市場情緒影響。

市場接下來將迎來本周最重要的超級財報日。

此外，聯準會 (Fed) 也將公布最新利率決策。

根據 CME FedWatch Tool，市場預估本次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 升息 1 碼(25 個基點)、將聯邦基金利率調升至 3.75% 至 4% 的機率不到三分之一。近期美國 6 月通膨數據低於市場預期，給予聯準會更多政策空間，但華爾街普遍仍預期，若通膨重新升溫，最快 9 月仍有升息可能。