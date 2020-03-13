新冠疫情下，全球經濟成長將呈ILU軌跡。

過去一週，全球市場極不安寧。新冠病毒持續蔓延、金融市場動盪、美國公債殖利率來到歷史新低、聯準會罕見地突然降息… 這些因素都為近期 PIMCO 週期展望論壇的討論增添更多不確定因素。

PIMCO 全球經濟顧問費約信（Joachim Fels）也針對在疫情影響之下的全球經濟展望，分享 PIMCO 團隊最新的觀點。

首先，無論是急速惡化的經濟前景、近期風險資產的拋售，以及因疫情蔓延而導致的利率回升，都符合 PIMCO 長期展望報告《因應亂序》所提出的主要看法，並再次應證了 PIMCO 的「新中性」觀點，也就是極低的無風險利率區間。實際上，我們或許已經進入「新中性 2.0」的階段了。

受到美中貿易衝突、民粹主義、科技發展、人口結構變化等長期亂序因素的影響，再加上無預期的黑天鵝事件（例如突然爆發的新型冠狀病毒 COVID-19 之疫情），使得人們對安全資產的需求提升，進而導致中性利率區間與整個市場的利率結構愈來愈低。

疲弱空窗期延長：最壞的情況尚未到來

原本 PIMCO 預期，全球經濟即將擺脫「疲弱的空窗期」（可參考 PIMCO 去年 9 月所發布的週期展望報告），但伴隨著疫情爆發，全球經濟又在關鍵時刻回到了疲弱狀態。然而，PIMCO 認為，最壞的情況尚未到來，預估可能會發生在未來幾個月之內。

首先，中國製造業以及需求面的不景氣，將很快地在未來數月之間影響全球；再者，由於疫情控管以及消費者的恐懼情緒，服務業如包括旅遊、娛樂、外食、商業展覽等的需求將縮減。

全球經濟成長將呈 U 型：先「I」後「L」

PIMCO 現階段的基本假設是，未來數個月內，中國以外地區的的疫情傳播程度將達到頂峰。在此背景下，PIMCO 預估全球經濟成長在未來幾季將呈現「U」型軌跡。

然而，隨著經濟成長急遽下降，這個 U 型一開始可能更像是「I」型，觸底後維持一陣子呈現類似「L」的軌跡，然後才會迎來成長與上升趨勢，呈現「U」型。

更重要的是，PIMCO 預期在 2020 上半年，美國和歐元區很有可能迎來「技術性衰退」（連續兩季負成長），然後隨著產出和需求正常化，在下半年出現復甦。

日本方面，PIMCO 認為該經濟體很可能已經陷入衰退。在國內未出現重大經濟失衡的情況下，已開發經濟體的衰退應該是相對溫和而短暫的，然而 PIMCO 仍有所擔憂。目前企業現金流不斷減少，在這樣的環境之下，美國信貸週期可能會出現裂縫，這將可能導致金融狀況急速緊縮，進而影響實體經濟。

現在，各國央行以聯準會作為領頭羊，正試圖透過採取行動，防止金融市場進一步緊縮。PIMCO 預期，聯準會至少會再降息 50 個基點，很可能讓利率歸零並恢復購買資產。

其他央行（包括新興市場）則可能在未來數週和數個月內，進一步放寬政策，重點在維持企業的信用循環流動性。除此之外，疫情平息後，PIMCO 也預期大多數政府將進一步推出財政寬鬆政策，以支持需求成長、協助經濟復甦。

風險資產：保持審慎態度

儘管如此，PIMCO 仍認為現階段應保持對風險資產的審慎態度，專注於維持流動性和資本保值。原因包括以下三點：

1. 央行剩餘的工具已經不多，難以應對更加嚴重的經濟衰退或風險資產緊縮情勢。

2. 隨著經濟成長放緩，以及企業現金流逐漸減少，PIMCO 對企業信用市場的脆弱性更加擔憂。

3. 由於企業正試圖降低其全球供應鏈的複雜性，同時各國政府可能利用公衛健康議題，進一步實施對貿易、旅行和移民的限制，「全球化」可能會更快面臨瓦解。

延伸閱讀 >>> 全球經濟成長軌跡將呈 ILU 型

本篇作者費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 全球經濟顧問。費約信先生常駐於 PIMCO 新港灘辦公室，擁有 31 年總體經濟研究經驗。他現任 PIMCO 投資委員會成員，並負責共同領導 PIMCO 季度週期性展望論壇與年度長期展望論壇。

PIMCO 來自全球各地的投資專家，每年四次聚集於美國加州新港灘（Newport Beach）總部，探討及辯證全球市場及經濟情勢，逐一釐清各項趨勢，從中掌握重要的投資方針。週期展望論壇每年舉行三次，聚焦於展望未來 6 至 12 個月的經濟前景，分析各個主要已開發經濟體和新興市場經濟體的商業週期動態，洞悉可影響投資組合配置的貨幣和財政政策、市場風險溢價及相對評價的潛在變化。

為了因應 COVID-19 疫情管控需求，同時確保員工與客戶之衛生安全，本次（2020 年三月份）PIMCO 全球週期展望論壇改為採用視訊方式進行，這同時也是 PIMCO 五十年來，第一次以線上的方式舉辦經濟論壇。

