美國2月CPI意外上升 下月數據恐將反應疫情衝擊

美國勞工局週三 (11 日) 公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 意外上漲，不過由於本次數據尚未反映美國疫情升溫的影響，市場擔心疫情爆發造成的需求衝擊，將真實反映在下個月的通膨數據。

勞工局指出，食品和住宿成本漲幅抵銷能源成本下滑，2 月消費者物價指數 (CPI) 月增率報 0.1%，與上月持平，年增率報 2.3%，略低於上月的 2.5%，但大致上符合經濟學家預期。

藍線：美國消費者物價指數 (CPI)；紅線：美國核心消費者物價指數 (core CPI)(圖：Zerohedge)

由於主要成分指數均下滑，能源成本較上月下滑 2%，跌幅創下一年多來最高水平，其中汽油價格下跌 3.4%，隨著本月沙烏地阿拉伯和俄羅斯爆發石油價格戰，市場預期 3 月能源價格恐現顯著下滑，為全球通膨帶來下行壓力。

食品成本月增 0.4%，為一年來最高水平，醫療商品支出連續第二個月下滑，月減 0.6%，CPI 佔比三分之一的住房成本則月增 0.3%。

排除具波動性食品、能源價格後，住房和服裝價格上漲驅動 2 月核心消費者物價指數 (Core CPI) 月增 0.2%，年增 2.4%，創下 2008 年 9 月以來最快增速。另外，健康保險增長幫助推升醫療服務價格，年增率達 5.3%。

隨著美國疫情日漸升溫，市場預計供應鏈中斷將導致處方藥在內等部分產品供應短缺，將進一步抬升價格，另外，鑑於市場對於全球經濟衰退以及俄、沙兩國石油價格戰的擔憂，國際油價恐怕跌勢難止。

各國為防控疫情紛紛祭出旅行禁令，也將刺激旅行、飯店、娛樂和餐飲等服務需求走低，武漢肺炎疫情所帶來的衝擊勢必全數反映在下個月的通膨數據。