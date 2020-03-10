沙、俄開啟石油價格戰 美頁岩油商將無利可圖

沙烏地阿拉伯與俄羅斯發起了石油價格戰，並造成國際油價一天 25% 的驚人暴跌，這場戰爭可能更進一步衝擊已經受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情威脅的全球經濟，但這場價格戰的核心，卻在於打擊美國的頁岩油業者。

Capital 首席商品經濟學家 Caroline Bain 週一表示，俄羅斯毫不掩飾這一事實，它擔心美國頁岩油行業的增長，並且認為 OPEC 聯盟多次減產，實際上只是讓美國生產商搶下了市場份額。

俄羅斯上週拒絕了沙國進一步減產的要求，促使沙國在週末全面調降出口報價，以搶下市占，同時造成了原油週一的暴跌。

油價週二普遍回升，WTI 原油期貨上漲約 7.6%，至每桶 33.48 美元，布蘭特原油期貨上漲 7.9%，至每桶 37.08 美元。儘管如此，距上週五價格仍有近 20% 的跌幅。

頁岩油業者雪上加霜

油價大跌雖然會讓沙國及俄羅斯均遭受痛苦，但遭打擊最嚴重的是美國頁岩油生產商，因為這代表他們的生產將無利可圖。

根據美國能源資訊署的數據，在美國頁岩油蓬勃發展下，美國石油的日產量已由 2009 年約 500 萬桶，至 2019 年來到每日 770 萬桶，其中頁岩油的產量占了約 63%。這一產量也讓美國由石油進口國，轉為石油出口國。

但實際上，長期偏低的油價，已經讓美國頁岩油廠商財務吃緊，價格暴跌之後，他們所面臨的情境還將是雪上加霜。

主要產油國產量變化 (圖表取自 Market Watch)

據挪威能源諮詢機構 Rystad Energy 數據，美國兩大頁岩油生產區只有 5 家公司的盈虧平衡成本低於目前的油價，對於另外的 100 多家公司來說，油價下滑而生產持續，只會繼續擴大虧損。

美國石油產量料降 20%

Rystad 指出，如果油價維持在每桶 30 美元，頁岩油生產商將被迫削減鑽井活動，以至於從今年年底到明年年底，美國的原油日產量可能會下降 200 萬桶，降幅達 20% 左右。

實際上，部分機構對油價看得更差。高盛表示，價格戰可能會將原油價格推向每桶 20 美元，尤其是在疫情引起的經濟放緩，減緩全球需求的情況下，這也會帶來頁岩油以及其他高成本生產商的產量下降。

但此一結果，可能正在俄羅斯的計畫中。New Haven 大學國家安全和政治科學副教授 Matthew Schmidt 認為，雖然這會帶來油價難以回升的風險，但俄羅斯似乎就是要將美國頁岩油業者趕離市場之外。

Bain 認為，沙國與俄羅斯的行動，是為了搶占全球市占，但競爭並非只在這兩國間，美國的頁岩油生產商將在這場價格戰中，面臨最大的挑戰。