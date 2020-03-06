Fed官員：新增病例數是評估本月是否降息的重要因素

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 表示，他將密切關注武漢疫情在美國擴散的速度和範圍，新增病例數是他在 3 月決策會議上決定是否投票支持降息的重要因素。

卡普蘭週四 (5 日) 說，新型冠狀病毒在美國的新增病例數會是他評估降息與否的一個「關鍵」因素。「我將會非常、非常關注新增確診病例 (在美國擴散) 的範圍，我們必須觀察未來 10 天或兩週的實際發展。這會是個關鍵因素，我會用來評估合適的行動，是否應該再等一等。」

聯邦公開利率決策委員會 (FOMC) 將在 3 月 17-18 日召開例行決策會議，而卡普蘭今年有投票權。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示投資人預期 Fed 於 3 月例會再降息 2 碼的機率高達 94%。

卡普蘭說，他支持 Fed 本週緊急降息 2 碼 (50 個基點) 的決議，原因不是為了減緩當前股市的波動，而是考量到疫情若是造成更大的影響，降息能對抗金融情勢在未來幾週緊縮。「這能減輕或緩解金融情勢不可避免會趨於緊縮的情況，也能在情況撥雲見日時，提高我們強力復原的機率」。

美國勞工部今天將公布受市場高度關注的 2 月非農就業報告，卡普蘭認為從這份報告還無法看出經濟活動的影響，因此他不會假定 3 月例會需要做什麼。

儘管市場高度期待再次降息，至今尚無 Fed 官員透露同樣的訊息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本週降息記者會上並未提供明確的訊息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (4 日) 說，市場不該錯誤假設 Fed 兩週內會再度降息，因為目前缺乏需要進一步行動的新資訊，假如有必要，而決策委員隨時能非例行會議期間採取行動。