景氣寒冬將至？美企忙著囤積現金

從美國石油巨擘 Exxon Mobil(XOM-US) 到皇家加勒比海郵輪 (Royal Caribbean)(RCL-US) ，美國企業忙著借錢並提高現金部位，以因應油價暴跌和武漢肺炎疫情引發的市場動盪，以及日益升高的經濟減緩可能性。

路透報導，皇家加勒比海郵輪週二 (10 日) 將信用額度提高 5.5 億美元，以提升流動性。該公司股價本月重挫，投資人擔心疫情會衝擊觀光旅遊需求。

皇家加勒比海郵輪董事長兼執行長 Richard Fai 說：「現在是非常時期，我們採取行動，以審慎保守的方式帶領公司前進。」

國際油價週一崩跌 25% 後，擁有全球最強健資產負債表的 Exxon Mobil 週二提交書面文件，以一般企業用途申請發債。

聯合航空控股 (UAL)(UAL-US) 週二也表示將增加 20 億美元融資，同時把 2020 年資本支出大砍逾三分之一，總裁 Scott Kirby 表示，未來幾週若有必要，可能再提高流動性。

此外，億茲國際 (Mondelez) 週一將信用額度提高 25 億美元，不到兩週前已提高 15 億美元。

稅務顧問公司 CohnReznick LLP. 主管 Jeremy Swan 說，企業正在囤積現金，增強戰備。

也有一些企業向投資人信心喊話，強調公司體質強健。美國航空 (US-AAL) 表示，手頭持有的現金和未動用銀行貸款額度共超過 73 億美元。