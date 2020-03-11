油價暴跌重擊美頁岩油商 傳川普政府將提供援助

據《華盛頓郵報》週二 (10 日) 援引 4 名知情人士之消息報導，由於油價下跌和能源公司承壓，川普政府可能會為陷入困境的美國頁岩油生產商尋求聯邦援助方案，這一方案很可能是低利率政府貸款。

週一 (9 日) 是美國能源類股史上最糟的一天，每檔成份股都陷入熊市格局。油價在一天內下挫 24%，來到 4 年多的最低點，擴大了這些原本就財務困窘公司的潛在損失。

西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 週二 (10 日) 宣布將季度股息削減 86%，同時降低資本支出計畫，預計同行其他的公司也將發布類似公告。

大陸資源公司 (Continental Resources)(CLR-US) 週一市值幾乎遭到腰斬，儘管週二回彈 33%，仍損失慘重。公司創辦人 Harold Hamm 是川普重要支持者，並擔任能源顧問。他在週二表示，政府應祭出反傾銷條款，以防止俄羅斯及沙烏地阿拉伯大減在美國的石油售價。

上週 OPEC+ 聯盟減產談判破裂，目前的減產計畫將在 3 月底到期，這意味著從 4 月 1 日開始，各國均可增加產能。沙烏地阿拉伯於週末率先動作，調降官方石油價格，價格戰正式開打。

沙烏地阿美公司執行長 Amin Nasser 週二 (10 日) 表示，沙國計畫自 4 月起每日供應 1230 萬桶石油，遠高於當前的每日產量 970 萬桶。做為回應，俄羅斯隨後宣布，他們有能力增加每天多達 50 萬桶的產量。

川普在此前週一 (9 日) 曾表示，政府將尋求為遭受疫情嚴重打擊的經濟部門提供幫助，包括旅店、郵輪及旅遊業。政府高級官員週二表示，頁岩油產業也可能列入其中。

白宮拒絕就是否援助頁岩油產業發表評論。川普週一 (9 日) 在推特上則試圖淡化油價崩跌的影響，他在一系列推文中說，「對消費者有利，汽油價格下跌！」，他指出，沙俄兩國的市場爭奪以及假新聞，是市場下挫的主因。