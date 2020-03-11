油價暴跌 美頁岩油商僅剩4家能獲利

OPEC 與俄羅斯的減產協議破局，沙烏地阿拉伯出手大砍原油價格，引發與俄羅斯的油價戰，美國頁岩油商面臨衝擊，據調研機構數據顯示，在每桶 30 美元附近的油價，恐怕全美僅剩 4 家頁岩油商能獲利。

挪威能源諮詢公司雷斯塔德能源 (Rystad Energy) 警告，若按目前在每桶 30 美元附近遊走，美國大多數的頁岩油商將面臨盈利問題，對於頁岩油行業中的 100 多家公司，鑽探新井幾乎意味著虧損，僅有 4 家仍能獲利。

美國原油期貨在週二 (10 日) 收於每桶 34.05 美元，據雷斯塔德能源的數據指出，只有四家頁岩油公司，包含埃克森美孚 (Exxon Mobil)、西方石油 (Occidental Petroleum)、雪佛龍 (Chevron) 和 Crownquest Operating 等公司可以在油價跌到 31 美元時仍可獲利。

僅有 4 家在油價跌到 31 美元時仍可獲利 (圖片：Zerohedge)

包含 Diamondback Energy 和 Parsley Energy 等生產商已表明，公司正減少鑽井預算和鑽井平台，阿帕契 (Apache Corporation) 和西方石油則表示將會控制鑽探相關活動。

里斯塔德的頁岩研究負責人 Artem Abramovu 表示：「如果在這場原油供給戰中沒有人退讓，那麼價格可能必須降至如此低的水平，才能適當地減少產量並使供需再度達到平衡。這可能是石油業面臨的最大衝擊之一，因為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的防範措施也將加劇生產商市佔率的爭奪。」

Abramovu 也說道：「即使是最好的運營商也必須減少交易量，由於價格下降，今年要完全實現中性現金流 (cash flow neutral) 幾乎是不可能的。」他也表示，在此之前，美國的頁岩油生產商就已經存在盈利問題，只是如今情況變得更糟。