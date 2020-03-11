國際油價震盪 沙國再撂狠話「每日產量提高到1300萬桶」

沙烏地阿拉伯國營石油公司 Saudi Aramco 今 (11 日) 宣布，將盡全力把每日產量提高到 1300 萬桶，高於週二宣示的 1230 萬桶，國際油價盤中翻黑下跌。

Saudi Aramco 發聲明表示，每日產量將由目前的 1200 萬桶提高到 1300 萬桶，但並未說明時間表。該公司週二承諾，4 月 1 日起每日產量提高到 1230 萬桶，創歷史新高，俄羅斯立即回嗆，表示有能力每天增產 50 萬桶，使日產量提高到 1180 萬桶。

沙烏地阿拉伯 (紅) 和俄羅斯 (黑) 每日原油產量。(來源: Bloomberg)

Saudi Aramco 執行長 Amin Nasser 說，將應沙國能源部的指令增產，「盡快並且盡全力執行命令」。

布蘭特原油盤中翻黑，稍早一度下挫 1% 報每桶 36.84 美元，當天稍早近 7% 漲幅回吐殆盡。西德州原油 (WTI) 也下跌 0.64%，報每桶 34.14 美元。

石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 減產談判破裂，在國際油市引發劇烈震盪，布蘭特原油周一崩跌 24%、寫下 1991 年來最大跌幅後，週二強彈 8.3%，今日在亞洲盤延續反彈走勢，但在沙國發表增產言論後回吐漲幅。

沙、俄掀起的石油價格戰戰況升級，威脅到美國頁岩油業，美國川普政府有意推出刺激措施，但缺乏實質內容。

消息人士透露，在沙國宣布升高價格戰之前，川普曾與沙國王儲 Mohammed bin Salman 通過電話。

另外，俄羅斯最大生產商 Rosneft 計劃 4 月起提高產量，而伊拉克、奈及利亞也表示下月起開始增產。

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