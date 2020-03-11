〈能源盤後〉川普拋話題 市場信心大振 WTI反彈10%

週二 (10 日) 交易，原油期貨價格回彈，收復前日部分跌幅，係因美國川普總統表示，白宮和國會將考慮採取「非常實質的」經濟舒緩措施來對抗武漢病毒，此番話提振了風險情緒。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，與週一的暴跌相比，週二的石油反彈相對溫和，「未來幾天和幾週內，我們可以輕易看到價格回升。」

但考量到「市場基本面主要惡化，包括 OPEC 與其盟國放棄減產，以及武漢肺炎疫情削減石油需求等趨勢，我們似乎進入一種類似 2014 下半年油價暴跌時的動能。」

Richey 表示，與其不同的是，市場現在「以更低的價位展開這個時期，意味著後續的下挫可能更深且更痛苦。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.23 美元或近 10.4%，收每桶 34.36 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.86 美元或近 8.3%，收每桶 37.22 美元。

FXTM 貨幣策略和市場研究全球主管 Jameel Ahmad 週二報告指出，週一市場開盤短時間內就暴跌 30%，「這應該有助於原油觸底，或許是原油暴跌中的一線曙光。」

週一 WTI 原油和 Brent 原油均收創 1991 年 1 月波灣戰爭以來最大單日跌幅。由於 OPEC 與俄國擴大減產的協議不成後，沙烏地阿拉伯週末宣布調降原油價格，市場解讀這是針對俄國不願配合減產所發起的價格戰行動。

協議破局 各方增產

由於 OPEC 與俄國無法達成擴大減產協議，意味著現行的減產協議將於 3 月底到期，自 4 月起 OPEC 與其盟國都將不受減產協議的約束，得自由生產原油。

沙國阿美石油公司週二表示，4 月可提供給顧客的原油供應量將提高至每日 1230 萬桶。據估計，該公司每日產油量約 980 萬桶。

S&P Global Platts 報導，俄國能源部長 Alexander Novak 表示，俄國產量長期下來可提升至 50 萬桶 / 日，但目前尚未關閉未來與 OPEC 合作的大門。

路透報導，奈及利亞石油部長承諾，短期內將石油產量提高至 200 萬桶 / 日以上，以彌補油價的下跌。

美國與沙國談話

白宮週二表示，美國川普總統週一與沙國王儲 Mohammed bin Salman 通電話討論全球能源市場與其他議題。白宮沒有提供進一步細節。

白宮發言人 Judd Deere 聲明指出，「川普總統昨天與沙國王儲 Mohammed bin Salman 通話討論全球能源市場與其他關鍵的地區和雙邊問題。」

川普週一甫將美股重挫歸咎於沙國和俄羅斯的原油戰，並稱原油價格崩跌對美國消費者來說是好事。

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 1.1571 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.5%，收每加侖 1.2499 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格大漲 8.9%，收每百萬 Btu 1.936 美元。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 表示，近期原油價格下跌，使市場預期美國原油生產商可能減少今年稍晚的探鑽活動，「且國內天然氣產量 30% 以上來自原油為主的地區，因此原油生產量下降也連帶會讓天然氣產量下降。」

API 週二將公布上週原油供應庫存報告，EIA 則將於週三公布。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/6 止的一週) 原油庫存增加 250 萬桶、汽油供應量下降 270 萬桶、蒸餾油供應量下降 270 萬桶。

EIA 將短期能源前景報告推遲至週三再公布，「以期有時間將近期全球石油市場大事均納入衡量。」OPEC 也預計週三公布每月石油報告。