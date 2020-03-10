看誰撐得久! 石油價格戰鼓聲隆隆 沙烏地、俄羅斯、美國誰先認輸?

沙國今 (10 日) 升高石油價格戰，表示 4 月起每天向市場供油 1,230 萬桶，和俄羅斯爭搶市占，分析師認為，這場價格戰已讓能源市場進入前所未見的處境，交易員等著看三大產油國誰能撐比較久。

沙國國營石油公司 Saudi Aramco 宣布，4 月起每天將對市場供應 1,230 萬桶原油，創歷史新高，油市供給愈發氾濫。目前國際油價延續稍早強力反彈的走勢趨於和緩，大漲 9% 至每桶 37.46 美元，西德州原油也漲逾 9% 至每桶 34.04 美元。

布蘭特原油週一收盤報 34.36 美元，盤中跌幅一度超過 30%，西德州原油收在每桶 30.24 美元。俄羅斯上週拒絕石油輸出國組織 (OPEC) 擴大減產的提議，沙烏地阿拉伯週末隨即大砍官訂售油價格，並表示計劃增產，俄羅斯則回應，4 月起將自由生產。

JBC Energy Group 董事長 Johannes Benigni 說：「我們在短短時間裡經歷了冠狀病毒造成的需求震撼，現在又面臨 OPEC 帶來的供給震撼。」



他說：「我們正在見證歷史，這可說是石油世界的戰爭。事情並非人們所說的沙烏地阿拉伯槓上俄羅斯，他們或許有此意，但俄羅斯想針對的其實是美國頁岩油業。沙烏地阿拉伯的公開宣示，等於搶先俄國人一步，向美國頁岩油宣戰。」

S&P Global Platts 全球分析部門主管 Chris Midgley 說，交易員等著看三大產油國誰能撐比較久，低油價將考驗沙國的財政收支，但沙國享有低廉的原油成本和低負債，可以靠外匯存底承受痛苦。

俄羅斯當局可能放手讓盧布貶值或設法挹注經濟。

美國頁岩油受到的打擊最大，他們不太可能快速調整生產，因為大部分計畫早就排好了，而且也做好避險。某些使用複雜避險策略的生產商，可能遭遇各種困難。

Macro-Advisory 合夥人 Chris Weafer 則抱持不同意見，他認為，俄國有彈性的匯率政策，沙國貨幣則是緊盯美元，這代表俄國不太可能先舉旗投降，至少會撐個三到六個月，但莫斯科當局認為在此之前，沙國財政將更吃緊。

Weafer 認為，沙、俄兩國真正的目標可能是少數美國頁岩油商。

最新事態發展讓人想起 OPEC 曾在 2014 年大幅增產以壓低油價，企圖和蓬勃發展的美國頁岩油業爭搶市佔，供應氾濫的結果導致國際油價大跌，布蘭特原油一度跌破每桶 30 美元。這促成 OPEC 和俄羅斯等產油國聯手減產，以支撐油價。

ADS Investment Solutions 主管 Ryan Lemand 說，海灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 擁有可觀的外匯存底，中東國家面對低油價享有競爭優勢，可以撐個一到兩年。

他說：「這在其他國家是辦不到的，俄羅斯沒辦法撐這麼久，可能會像幾年前一樣回歸 OPEC+。」