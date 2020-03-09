石油價格戰致盧布重挫 俄羅斯擬啟動國家財富基金救援

在俄羅斯表明拒絕進一步減產，引發沙烏地阿拉伯威脅增產後，國際石油價格戰一觸即發，俄羅斯盧布暴跌，在戰況僵持之下，俄羅斯週一 (9 日) 表示可能透過 1500 億美元的國家財富基金來支撐盧布。

俄羅斯財政部週一 (9 日) 表示，可能在油價低於每桶 42.40 美元，即觸及政府預算平衡下限時開始出售外幣，俄羅斯央行稱，外幣出售行動將根據政府預算規則來決定是否喊停，旨在減少俄羅斯盧布在油價波動下的脆弱性。

根據俄羅斯政府預算規定，超過 42.40 美元的所有額外石油或天然氣收入都將進入國家財富基金，若油價跌破該水平，損失收入則由基金賠償。

財政部表示，未來 6 到 10 年內，油價跌至每桶 25-30 美元所造成的收入損失，俄羅斯國家福利基金中的石油財富儲備皆足以彌補。

儘管如此，政府的保證似乎未能提振盧布在離岸市場的地位。在和 OPEC + 談判破裂並迫使沙國發動石油價格戰後，布蘭特原油價格暴跌至每桶約 31 美元，高盛 (Goldman Sachs) 甚至預估油價可能重挫至 20 美元，使俄羅斯盧布兑美元盤中重挫逾 8%。

盧布兌美元匯率暴跌逾 8％，跌至 2016 年初以來最低水平。 (圖：Bloomberg)

倫敦合作銀行 (Rabobank) 駐倫敦策略師 Piotr Matys 表示：「一旦油價繼續下跌且市場對疫情擔憂加深，這項政策將不足以穩定盧布匯價，雖然盧布貶值將有助於抵消油價下跌引發的負面影響，但也可能產生負面的通膨後果，並進一步損害俄羅斯的家庭情緒。」

截止台北時間晚間 21 時許，美元兌盧布上漲 8.54%，暫報 1 美元兑 74.40 盧布。

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