全球掀降息潮 新興債有「利」可圖 買點浮現

受武漢肺炎影響，全球金融市場劇烈震盪，新興債市也難倖免，利差回到長期平均水準，專家指出，在美國聯準會緊急降息帶動下，預期全球央行將接力貨幣寬鬆救經濟，隨著利率進一步走低，有利資金轉向，帶動新興債市反彈，可分批低接布局。

復華投信建議，面對疫情不確定因素，可布局美元計價的新興市場短天期債券，藉由利率風險及信用風險較低的特性，以較低波動度參與新興市場債收益機會。

復華投信進一步解釋，短天期債券因存續期間較短，對利率變動敏感度較低，加上平均信用品質佳、流動性較高，相對適合做為因應目前市況的固定收益核心部位。

根據理柏資訊統計，近一個月投信發行全球高收益債券基金、新興市場高收益債券基金，近月類型平均報酬轉負，投資等級短債基金則維持正報酬。復華投信表示，全球資金環境再度走向寬鬆，預期新興美元債短期將有利差收窄與資本利得空間，可伺機逢低承接高評級信用債。

此外，疫情快速在全球蔓延，美國 8 州進入緊急狀態、義大利經濟重心倫巴底區也封城，促使避險買盤湧進美債，10 年期殖利率已跌破 0.7%，相較之下，新興市場債殖利率目前維持在 3% 到 4% 高檔。

摩根士丹利投資管理公司指出，目前美債殖利率屢創新低，且可能繼續下探，收益率漸漸無法滿足投資人，新興債市長期展望穩健，投資價值顯現。