美股何時進場?就看兩大指標

新型冠狀病毒疫情持續升溫，美股利空下挫，法人建議，想要布局美股者，不妨觀察避險與恐慌等兩大指標。

一株病毒攪亂全球製造供應鏈，消費需求突然雪崩式消失、經濟蒙塵。更讓沙烏地阿拉伯拿油價與俄羅斯對幹，出現單日 24.1％的歷史第二大跌幅，兩者產生的震盪效應，重擊信心已脆弱的全球股市，週一道瓊與標普開盤不久就觸發熔斷機制，代表避險的美國十年期公債殖利率再創歷史新低，來到 0.5407％，恐慌的指標 VIX 則來到金融海嘯後的新高 54.46，顯示投資人精神繃緊、高度憂慮。

先談引爆昨天殺盤的兇手油價，從 1990 年以來波段跌幅超過 40％以上的次數有 5 次，近 4 次皆讓美股出現大跌或進入中期震盪整理，乃原油需求下降，經濟衰退的風險同步升高。第一金投信分析，此次重挫，導因於俄羅斯擔憂進一步減產，最終得利者為美國頁岩油，故不願再配合，而沙國礙於面子與維繫強勢的主導權，以降價及增產反制俄羅斯，此舉將讓原油均價未來一段時間徘徊在 40 美元附近，再破底的空間有限，中長期對經濟的影響，其實有利無害，且美股在歷經油價大跌後，通常震盪向上。

資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2020/3/10

再者信心面的潰堤，才是當前股市重挫的核心。第一金投信指出，上週 Fed 無預警降息，非但無法平息市場恐慌，反倒讓投資人震驚，難道連美國強健的經濟也有況狀發生了嗎？加以油價的崩跌觸發高收益債利差大幅飆升，來到 709.26bps，逼近 2016 年高點 (791.11bps)，恐進一步牽動企業的信用危機，致使避險情緒又升高。不過，美國經濟並未出現衰退的跡象，股市卻因信心而先崩跌，故短期關注焦點應擺在三大信心指標的走向：

一、美國 10 年期公債殖利率不再破底：昨天一度跌至 0.318%，刷新歷史低點，尾盤稍微回升至 0.5047%，而恐慌的力量壓低全球成熟國家公債殖利率，幾乎全面走向負利率。所以只要美債殖利率不再破前波新低，這股不計代價的棄股轉債避險潮就算告一段落。

二、全球高收益利差在 800 點附近後停止擴大：高收益債券信用利差，是衡量企業信用風險相當敏銳的指標，一旦利差擴大，隱含財務體質較弱之企業付息還本能力降低，違約風險升高。統計金融海嘯後，當全球高收益利差擴大時，標普 500 波段跌幅介於 13.31％～19.63％，一旦利差由擴大轉為收斂，半年後有超過 2 成的漲幅。

資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2020/3/10

三、VIX 指數從 45 以上回落，並逐步降至 30 附近：從 1990 年 VIX 指數編撰以來，飆破 45 以上的機率只有 1.17％，此時恐慌情緒瀰漫，股市震盪相當劇烈。若要依據巴菲特投資哲學，當市場恐慌時我貪婪，但也不必在最恐慌時進場，可以等待回落 30 以下，不安籌碼清洗完成後再進場，爾後股市上漲的幅度與勝算比較高。