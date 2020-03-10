原油崩跌下 中國高收益債比美國的更安全?

近期市場四面楚歌，除了疫情持續在全球蔓延外，石油減產爭議造成市場更加動盪，然而相比之下，中國高收益債相對美國高收益債更安全。

周一 (9 日) 石油受減產協議破局所致，創下單日 25% 的跌幅，創 1991 年以來單日跌幅紀錄，近期對於石油公司而言將會是一大挑戰。

而可以知道的是，美國 BBB 投資級債券中，能源業約占四分之一，達 8460 億美元的規模，而若原油持續疲軟，將導致美國石油業出現獲利問題，將影響這些投資級債券償債能力、甚至投資評價。

據匯豐控股 (HSBC Holdings Plc) 分析表示，當西德州原油跌破每桶 50 美元時，與垃圾債券利差的相關係數將增加一倍以上，達到 73%，其中能源與礦業業佔垃圾債券達 15%。

然而，亞洲的情況不同，不同於美國垃圾債券多由能源業所主導，亞洲為建築業佔比最大，相對於最近石油問題，亞洲垃圾債券相對較能抗跌。

從數據顯示，即使受疫情影響，亞洲的美元計價債券市場並沒有凍結，2 月份的交易額超過了 340 億美元，年增 33%，且中國建築業繼續佔據主導地位，佔總量的 65%。

隨著中國市場逐漸發展，現今在亞洲債券市場，最需關心的是中國的流動性而非聯準會 (FED) 降息，為此中國自 2017 年起實施許多措施，以確保中國公司不會面臨流動性危機，而 3 月又大幅降低了在岸債券發行的門檻，將發行在外的債券對權益比率加寬至 40％，此舉直接受益中國房地產業者，由於其土地資產的規模使比率能有更多空間，推升其在岸債券評價。