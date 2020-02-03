疫情衝擊市場信心 股票型ETF淨流入大幅下滑

新型冠狀病毒疫情衝擊投資信心與金融市場表現，依據彭博資訊統計，截至今年 1 月底，整體股票型 ETF 獲資金淨流入 54.3 億美元，僅為 1 月 17 當週 162.2 億美元的 33%，富蘭克林證券建議現階段應資產應專注於防禦型產業如食品、公共事業等，長期則仍看好中國發展與氣候變遷中相關優勢企業。

ETF 資金出入狀況部分，由下圖可知，全球股票型 ETF 資金淨流入 31 億美元為最多，歐洲、拉美與新興市場則出現資金淨流出的現象。

整體股票型 ETF 資金近流入大幅下滑 (圖 : 彭博資訊)

債券型 ETF 部分，由下圖可知，過去一週整體債券型 ETF 獲資金淨流入 36.6 億美元，其中地區別中美債 ETF 佔了 8 成，而以投資評比別來看，投資等級債 ETF 流入金額 55.8 億美元為最高，高收益債券 ETF 則資金淨流出 26.6 億美元。

整體債券型 ETF 資金淨流入統計 (圖: 彭博資訊)

展望未來，富蘭克林證券全球氣候變遷基金經理人指出，氣候變遷議題將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，其中能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業逐漸受到關注，目前聚焦三大投資主軸，其中包含氣候變遷的解決方案、轉型中企業以及具轉型彈性的企業，投資重心可同時涵蓋氣候變遷議題與價值投資的機會為佳。

富蘭克林證券全球高收益基金經理人則表示，預估 2020 年美高收益債的違約率將小幅上揚但仍將遠低於長期平均的 3.4%，能源債將是後續觀察違約事件的重點，除了能源債之外，其他產業的違約率預期仍將非常低。

此外，華勒指出，現階段應偏好防禦型產業，如食品業與公共事業，避開容易受到貿易衝擊的科技、汽車與產業競爭強烈、營收狀況下滑的光通訊產業。

其中富蘭克林新興國家基金經理人表示，武漢肺炎疫情短期將對市場情緒與整體經濟產生負面影響，尤其是目前中國消費佔 GDP 比重達 7 成以上，對中國短期影響應會超過 SARS 期間，評估中國經濟成長可能將至少會受到一至兩個季度的影響。

然而，其強調，從中長期來看，中國大量採用科學技術、消費成長與消費升級、製造業升級以及政府的改革措施，對中國與其股市長期成長前景不變，我們認為下行風險仍偏向短期，長期前景仍相當明確。