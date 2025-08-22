歷史性突破！中國超越日本成亞洲ETF老大 全球市場金融格局重塑
鉅亨網編譯陳韋廷
全球金融市場格局正經歷深刻變革，最新數據顯示，中國正式超越日本成為亞洲規模最大的 ETF 市場，這一歷史性突破標誌著中國金融市場發展邁入新階段，也為亞太地區 ETF 生態注入了強勁動能。
數據顯示，中國 ETF 市場資產管理規模已達 6810 億美元，略高於日本的 6680 億美元。這一超越不僅穩固中國在亞太地區的領先地位，更讓亞洲整體 ETF 市場在與歐洲的競爭中佔有優勢。
專家認為，中國 ETF 市場的快速發展是政策支持、投資者教育與產品創新共同發力的結果。
彭博產業研究 ETF 團隊在近期報告中預測，未來 10 年，中國將成為亞洲 ETF 市場的重要成長引擎。到 2035 年，亞洲 ETF 市場資產管理規模可望飆升至 8 兆美元，超越歐洲目前水準。
該團隊也強調，強大的政策支持以及散戶採用率上升的巨大潛力，將吸引更多資金流入，推動市場流動性提升，加速中國資本市場國際化進程。
中國 ETF 市場的崛起並非一蹴可幾，而是源自近年來一系列改革措施。監管機構積極推動產品多樣化，涵蓋股票、債券、商品等多元資產類別，同時鼓勵指數增強型和跨境 ETF 等創新產品推出。這些變化吸引了大量本土和國際投資者，推動市場從機構主導轉向更廣泛的零售參與。
在中國眾多 ETF 產品中，部分關鍵 ETF 已成為市場基準與投資人首選，例如華夏滬深 300ETF 追蹤中國 A 股核心藍籌股，流動性極高，南方中證 500 涵蓋中型成長股，A500ETF 易方達追蹤中國 A 股前 500 大公司，強調高品質發展與科技導向，嘉年華港深精選 ETF 連接中國與市場，吸引外資關注香港市場，其中 A500ETF 易方達為較新產品，自推出以來迅速累積規模，該 ETF 追蹤的中證 A500 指數聚焦於高科技、新能源和消費升級領域，體現了中國經濟轉型方向，低費用率和高效追蹤性能使其備受青睞。
展望未來，中國 ETF 市場將受惠於數位化平台普及與監管環境優化。儘管地緣政治風險和全球經濟波動帶來挑戰，但隨著永續發展等創新產品湧現，中國可望繼續領先亞洲 ETF 市場，為全球投資者提供更多機遇，彰顯中國金融實力與亞洲作為全球資產配置中心的崛起之勢。
