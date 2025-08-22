鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 10:40

全球金融市場格局正經歷深刻變革，最新數據顯示，中國正式超越日本成為亞洲規模最大的 ETF 市場，這一歷史性突破標誌著中國金融市場發展邁入新階段，也為亞太地區 ETF 生態注入了強勁動能。

歷史性突破！中國超越日本成亞洲ETF老大 全球市場金融格局重塑

數據顯示，中國 ETF 市場資產管理規模已達 6810 億美元，略高於日本的 6680 億美元。這一超越不僅穩固中國在亞太地區的領先地位，更讓亞洲整體 ETF 市場在與歐洲的競爭中佔有優勢。

專家認為，中國 ETF 市場的快速發展是政策支持、投資者教育與產品創新共同發力的結果。

彭博產業研究 ETF 團隊在近期報告中預測，未來 10 年，中國將成為亞洲 ETF 市場的重要成長引擎。到 2035 年，亞洲 ETF 市場資產管理規模可望飆升至 8 兆美元，超越歐洲目前水準。

該團隊也強調，強大的政策支持以及散戶採用率上升的巨大潛力，將吸引更多資金流入，推動市場流動性提升，加速中國資本市場國際化進程。

中國 ETF 市場的崛起並非一蹴可幾，而是源自近年來一系列改革措施。監管機構積極推動產品多樣化，涵蓋股票、債券、商品等多元資產類別，同時鼓勵指數增強型和跨境 ETF 等創新產品推出。這些變化吸引了大量本土和國際投資者，推動市場從機構主導轉向更廣泛的零售參與。

在中國眾多 ETF 產品中，部分關鍵 ETF 已成為市場基準與投資人首選，例如華夏滬深 300ETF 追蹤中國 A 股核心藍籌股，流動性極高，南方中證 500 涵蓋中型成長股，A500ETF 易方達追蹤中國 A 股前 500 大公司，強調高品質發展與科技導向，嘉年華港深精選 ETF 連接中國與市場，吸引外資關注香港市場，其中 A500ETF 易方達為較新產品，自推出以來迅速累積規模，該 ETF 追蹤的中證 A500 指數聚焦於高科技、新能源和消費升級領域，體現了中國經濟轉型方向，低費用率和高效追蹤性能使其備受青睞。