武漢疫情風波未平息 別急著下重大投資決策

新型冠狀病毒從中國向外快速擴散，造成近期市場動盪。法人認為，無論是股市、信用市場、外匯市場、能源價格、金屬價格、或是避風港資產，全球市場之所以出現如此顯著、全面的動盪，乃是因為目前新型冠狀病毒仍處於擴散初期，未來會是如何，無人知曉，也因此，目前採取重大投資決策的時機仍未到。

新型冠狀病毒近期 \ 引起國際高度關注，路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 認為，此次新型冠狀病毒的疫情確實對經濟帶來挑戰，尤其這次疫情令人回想起 SARS 疫情。當年，SARS 疫情讓中國 GDP 年化成長率一口氣掉了 3 個百分點，全球 GDP 成長率減少 0.1%，中國股市在 2003 年的 1 到 4 月重挫 10% 左右。隨後 SARS 疫情開始獲得控制，中國股市在第三季回補先前所有的跌幅。

此次中國股市是否也能上演類似的 V 型反彈呢？Erik Knutzen 指出，2019 年新型冠狀病毒的疫情不同於當年的 SARS，但好消息是目前致死率只有 2%－3% 左右，不像當年 SARS 高達 8%－10%。然而，由於新型冠狀病毒的潛伏期較長，因此病毒傳播的速度可能會更快、範圍更廣、延續的時間更長。到目前為止，感染新型冠狀病毒的確診人數已經超過當年的 SARS。

此外，現在中國的經濟環境也不同於 2003 年：中國的經濟規模比當年大上 8 倍，與全球經濟更緊密接軌、更加仰賴服務業與消費支出，且這兩項經濟活動尤其容易受到防疫政策的衝擊－特別是在忙碌的農曆春節期間。這些因素加總起來對於中國與全球經濟造成的影響可能會超過當年的 SARS。

當年，中國對於 SARS 疫情的因應作為遭批過於遲緩。或許正因如此，此次中國較積極地對抗新型冠狀病毒疫情，人口規模是紐約或倫敦 1.4 倍的武漢市已遭中國政府下令封城。

Erik Knutzen 認為，此舉或許有助於防堵疫情，同時世界衛生組織宣佈全球衛生緊急狀態，促使全球通力合作，但也可能加劇短期內的經濟衝擊。儘管如此，中國已習慣運用大量政策工具挽救趨緩的經濟活動：中國各大商業銀行已對湖北省的企業調降融資利率。

截至上週五 (1/31 日)，各界合理預估此次新型冠狀病毒造成的經濟與市場影響規模，應該與當年的 SARS 疫情相當：全球 GDP 成長率減少 0.1%，但最終將完全復甦，差別在於此次受到疫情影響的時間可能會較久。

Erik Knutzen 表示，唯有疫情確定獲得控制，方能採取合適的投資決策。目前，市場仍無法將疫情風險合理地反映在資產價格之上。蘋果公佈優異的獲利數字激勵投資人的士氣－儘管 iPhone 都在中國生產組裝，且蘋果營收有 17% 來自中國。然而，隔一天星巴克同樣公佈亮眼的獲利數字，但是股票卻遭到投資人拋售，因為星巴克宣佈暫時關閉中國半數的分店。

Erik Knutzen 進一步指出，儘管目前預期此次新型冠狀病毒將與當年 SARS 一樣，終將為市場帶來 V 型的反彈走勢，現階段也毋須對投資組合進行額外的避險措施，也不需要利用眼前的市場波動，大舉增持風險性資產。目前，將持續密切監控疫情發展，不僅透過公開的資訊來源，同時也透過路博邁全球研究平台從航空、零售、醫療保健、與製藥等受到影響的產業直接收集資訊。

此外，目前已經步入景氣循環的末期，Erik Knutzen 認為，除了政府公債之外，投資人應分散配置其他優質收益來源、低相關性投資策略、有助於降低尾部風險影響之大宗商品市場、以及不受景氣循環侷限之投資主題，且面對眼前的疫情環境更應如此。分散配置有助於緩和波動性並維持投資組合的靈活度，以便在對的時機點增持風險性資產。