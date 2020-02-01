〈ETF大講堂〉新型冠狀病毒肆虐 生技股ETF迎轉機？

生物技術領域似乎在去年第四季重新煥發了活力。強勁的基本面、長期下跌後的誘人價格以及大量的流動資金，皆推動該細分市場在去年年底走高。此外，近期武漢肺炎疫情爆發，也使得生技相關各股和 ETF 再度成為焦點。

近期中國武漢肺炎疫情持續延燒，蔓延至多個國家，死亡人數也持續飆升，推升疫苗研發和其他生物技術相關各股走向更高的水平。舉例來說，疫苗開發商 Novavax(NVAX-US) 在疫情爆發後曾上漲了近 13%，生物製藥公司 Moderna(MRNA-US) 也上漲了近 10%。

針對生技相關的 ETF，在 Loncar 腫瘤免疫治療 ETF(CNCR-US) 持股中，Moderna 的投資比重排名前五名，佔投資組合的 4.5%。CNCR 的投資組合主要涵蓋美國和歐洲製造癌症免疫療法藥物，或正在針對這些藥物進行臨床試驗的公司。

iShares 基因體學免疫學與醫療保健 ETF(IDNA-US) 是另一檔在持股中涵蓋 Moderna 的 ETF，占比為 4.2%。 IDNA 主要針對全球涉及基因組學、免疫學和生物工程的公司進行投資，並根據這些產業產生的營收對投資組合中的股票進行評比。IDNA 於去年夏天推出，總資產 2650 萬美元。

在中國武漢肺炎爆發後，另一個可能成為贏家的小型 ETF 是專注於中國生物製藥領域的基 Loncar 中國生物製藥 ETF(CHNA-US)。該檔 ETF 主要投資於製藥和生物技術公司、藥物製造商和服務提供商。CHNA 資產規模較小，目前不足 1200 萬美元，於 2018 年上市。

另一個值得注意的生技相關 ETF 則是 ARK 生物基因科技革新主動型 ETF(ARKG-US)。ARKG 專注在基因組學革命相關的公司，持股大多是小型公司 (投資組合的平均市值為 200 億美元)，生物技術約占該檔 ETF 投資組合的 75%。自 5 年前首次亮相以來，ARKG 的股價上漲了 82.2%，目前處於歷史最高水平，該基金管理的總資產已超過 5.05 億美元。