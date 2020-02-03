避險ETF怎麼挑？短打、波段操作大不同

武漢肺炎疫情擴散，避險資產炙手可熱，到底如何才能有效避險？機構法人建議，短打選擇反向 ETF、VIX 效率最好，波段操作則以債券 ETF 最穩當。

今 (3) 日陸股開市，滬深指數雙跳水，接下來進入疫情觀察期最高峰，借鏡 SARS 經驗，第一階段風險不明，避險資產會全面翻漲；進入消息面階段，避險情緒會降溫，該期間齊全類資產波動大、跌最快，其次為外匯、股債資產。

傳統上被視為避險資產的，還有黃金、債券、美元及日圓，根據彭博統計，SARS 期間，黃金和外匯績效不如預期，如黃金到 2003 年 4、5 月才明顯上漲，3 個月的報酬率仍為負；美元後 3 月、後 5 月均負報酬。

相較之下，債券不僅 SARS 爆發後的一季和近半年上漲，漲幅擴大，且不分投資級債或高收益債皆正報酬，顯示債券適合在所有時期投資。因此法人建議，追求短期避險，布局富邦 VIX、台陸股反向 ETF 有望取得先機，但中長期必須設出場點；穩健型的投資人，則適合債券 ETF，可留意規模逾百億元的元大美債 20 年、富邦美債 20 年，中信高評級公司債也可關注。

期貨分析師林昌興認為，雖然 A 股 ETF 跌幅已達 10%，但還沒到滿足點，可趁反彈買一些反 1 當作空 A50 來避險，反之，如果長線投資 A 股的定期定額投資者，就應該持續下去，股價低反而可建立較多投資部位。