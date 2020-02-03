武漢疫情重挫投資信心 ETF股票資金淨流入腰斬剩54.3億美元

新型冠狀病毒疫情扼殺市場投資信心，根據統計，截至 1 月 31 日止，ETF 基金雖仍持續淨流入，但淨流入金額僅 54.3 億美元，資金規模僅是農曆年前的三分之一，其中新興市場股票 ETF 首當其衝受害，上週資金淨流出 5.1 億美元。

武漢肺炎疫情一發不可收拾，引發全球股市連番重挫，根據彭博資訊統計，截至 1 月 31 日 ETF 基金淨流入 54.3 億美元，比起疫情爆發前 (1/17) 當週淨流入 162.2 億美元大幅縮水。

進一步觀察各類 ETF 資金變化，全球股票型 ETF 獲資金淨流入 31 億美元最冠，美國股票型 ETF 僅小幅淨流入 9.4 億美元，日本股票型 ETF 淨流入 8.6 億美元；但新興市場則淪為重災區，股票型 ETF 資金逆勢淨流出 5.1 億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，武漢肺炎疫情短期對市場情緒與整體經濟產生負面影響，尤其疫情來源地中國，研判這波疫情對中國短期影響恐超過 SARS 期間，評估中國經濟成長可能至少有一到兩個季度因此受影響。

但中長期來看，伽坦 ‧ 賽加爾認為，中國大量採用科學技術、消費成長與消費升級、製造業升級以及政府的改革措施，對中國與其股市長期成長前景不變，我們認為下行風險仍偏向短期，長期前景仍相當明確。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，中國新型冠狀病毒疫情持續擴大，衝擊市場投資信心，國際資金布局力道明顯收斂，回顧 2003 年 SARS 期間，疫情較為嚴重國家包括消費、保險與不動產都受到明顯影響。

林雅慧進一步指出，隨著對於疫情的了解與掌控，市場也跟著止穩回升，其中又以消費、醫療保健與金融類股領漲，顯示相較於變化劇烈的情緒，全球經濟動能才是主導市場走向的關鍵。

林雅慧認為，這波疫情仍處於相對初期階段，研判第 1 季恐是疫情高峰期，回顧過去全球重大疫情期間前後的股市表現，短線賣壓雖重，但市場在氣氛轉趨穩定後多有明顯反彈，研判如果疫情未對經濟造成巨大衝擊，顯示短線應是市場恐慌，不妨將拉回視為長線進場買點。