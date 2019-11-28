特斯拉Cybertruck訂購量達25萬！分析師：轉換率才是關鍵

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二晚間再度推特發文，聲稱公司最新推出的電動皮卡 Cybertruck 預購訂單已達 25 萬輛，短短幾天能有此成績固然令人印象深刻，但華爾街卻不認為 Cybertruck 能為特斯拉締造長期成功，因為這些訂單恐怕難以轉成真正的銷售數據。

特斯拉新推出的 Cybertruck 目前只要 100 美元押金即可預購，且該押金還可以退回，導致 Cybertruck 預購訂單相當地多。

但 100 美元這數字卻讓一些分析師遲疑，因為他們擔心這麼低的門檻，可能讓 Cybertruck 的預購訂單，最終無法轉換成真正營收。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，「根據我們的估計，通常來說預購到真實下單的轉換率會高於 70%，但因為現在 Cybertruck 預購門檻只要 100 美元、並不是 1000 到 2500 美元這個範圍，我們預期 Cybertruck 預購訂單轉換率可能會更加波動。」

特斯拉向來要求顧客支付押金以預購車子，截至特斯拉第三季財報，特斯拉持有顧客預購押金 6.65 億美元。

Model 3 的預購押金為 1000 美元，且推出後首週就獲得 27.6 萬輛訂單，現已進入量產的 Model 3 即日起也比照 Cybertruck，只要 100 美元就可以下訂。然而，特斯拉將推出的跑車 Roadster 需要高額押金，顧客須支付高達 5 萬美元的押金才能預定這款備受期待的跑車，但特斯拉大多數押金都能全額退還。

Ives 認為，市場可能不會過度關注 Cybertruck 的預購數字，雖然這是馬斯克吸睛的大手段，Ives 表示：「但一切取決於 2021 年和 2022 年預購轉換至真實訂單的轉換率，華爾街只看這個。」

Rosner 認為，雖然預購門檻很低，卻也看得出 Cybertruck 在市場上表現積極，初始預購量很高可能偏向正面，「但我們很難料想特斯拉如何在後輪驅動的車款上，產生正面利潤。」

Cybertruck 有 3 種車款選擇：單引擎後輪驅動、雙引擎全車輪驅動、三引擎全車輪驅動。截至上週六，根據馬斯克的推特文，超過 80% 的預購單都選擇全車輪驅動的車款。

Rosner 和 Ives 均給予特斯拉股票等同「持有」的評級，目標價分別為 290 美元和 270 美元。