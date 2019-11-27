福特下戰帖 F-150對決Cybertruck 馬斯克：來啊！

特斯拉 (TSLA-US) 電動皮卡 Cybertruck 似乎打算與福特(F-US)F-150 來場公平的拔河賽，且可能最快下週舉行。

在上週特斯拉洛磯山推廣大會中，特斯拉推出了電動皮卡 Cybertruck，並展示了一段 Cybertruck 與福特 F-150 拔河的視頻。

在這短短 16 秒的視頻中，Cybertruck 輕鬆拉著一輛還在尖叫的福特 F-150 走，但之後福特擁護者批評這段視頻對福特不公平。

福特 X 公司副總裁 Sundeep Madra 週一透過推特向馬斯克下戰帖，要馬斯克派出一輛 Cybertruck 來場公平對決，馬斯克也不甘示弱，立刻回應「來吧。」

福特發言人沒有立即回應此事件。

曾讚揚過馬斯克比亞馬遜的貝佐斯、蘋果賈伯斯和臉書祖克柏都還重要的天體物理學家 Neil deGrasse Tyson ，這回正是質疑特斯拉這個拔河視頻公平性的其中一人。

Tyson 認為，這項拔河可能沒有完全展示皮卡車的引擎力，他向馬克斯要求「完全裝載」 F-150，「賦予其後輪最大牽引力，再試著將其拖上山坡。」

馬斯克同意下週這麼做，他還建議大家屆時收看網路直播，觀賞下一回的拔河比賽。