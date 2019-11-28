美股屢刷新高無助益 小摩：企業CEO多看衰2020年

在週三 (27 日) 摩根大通 (JP Morgan) 區域投行主管 John Richert 指出，儘管美股不斷飆高刷新紀錄，但他認為，由於全球經濟放緩、美中貿易戰，以及即將舉行的美國總統大選，企業 CEO 們對 2020 年憂心忡忡。
Richert 表示，執行長們擔心在多項不確定因素下，公司是否仍能實現獲利營收。他在與多數執行長談過後，發現企業 CEO 們多在控制 2020 年的資本支出，以應急可能出現的經濟衰退。
「雖然市場投資人普遍關注在股市，美股不前不斷飛漲，但據我所知，少有 CEO 對此感覺良好，市場不確定因速仍舊存在，執行長們越來越擔心公司業績」Richert 說道。
根據世界大型企業聯合會 (Conference Board) 於週三 (27 日) 公佈的數據顯示，企業 CEO 信心目前落在近十年來最低點，但面對 2020 年的不確定性，消費者信心相較之下相對樂觀，受到了失業率創下近 50 年低點和薪資增長的提振。
象徵未來消費者支出的美國消費者信心指數，從 10 月的 126.1，降至 11 月的 125.5，呈現連續 4 個月下滑趨勢，並低於市場預期的 126.6。
Richert 指出，他們的團隊將觀察範圍鎖定在年營收在 5 億到 50 億美元之間的公司，他表示許多企業 CEO 對未來的擔憂，使得許多公司尋求合併，來度過景氣低迷的時機，據悉目前潛在的併購交易數量是有史以來最高的，但受到美股飆高影響，使得許多公司認為其市值可能更高，因此部分企業不願進行併購。
對於即將到來的美國總統大選，Richert 認為如果總統民主黨候選人中有沃倫（Elizabeth Warren) 或類似的人物當選，其企業估值可能會下降，這可能會促使 CEO 們盡速對合併計劃採取行動。
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