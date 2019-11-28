美股屢刷新高無助益 小摩：企業CEO多看衰2020年

在週三 (27 日) 摩根大通 (JP Morgan) 區域投行主管 John Richert 指出，儘管美股不斷飆高刷新紀錄，但他認為，由於全球經濟放緩、美中貿易戰，以及即將舉行的美國總統大選，企業 CEO 們對 2020 年憂心忡忡。

Richert 表示，執行長們擔心在多項不確定因素下，公司是否仍能實現獲利營收。他在與多數執行長談過後，發現企業 CEO 們多在控制 2020 年的資本支出，以應急可能出現的經濟衰退。

「雖然市場投資人普遍關注在股市，美股不前不斷飛漲，但據我所知，少有 CEO 對此感覺良好，市場不確定因速仍舊存在，執行長們越來越擔心公司業績」Richert 說道。

美國消費者信心指數相對 CEO 信心樂觀 (圖片: 彭博社)

根據世界大型企業聯合會 (Conference Board) 於週三 (27 日) 公佈的數據顯示，企業 CEO 信心目前落在近十年來最低點，但面對 2020 年的不確定性，消費者信心相較之下相對樂觀，受到了失業率創下近 50 年低點和薪資增長的提振。

象徵未來消費者支出的美國消費者信心指數，從 10 月的 126.1，降至 11 月的 125.5，呈現連續 4 個月下滑趨勢，並低於市場預期的 126.6。

Richert 指出，他們的團隊將觀察範圍鎖定在年營收在 5 億到 50 億美元之間的公司，他表示許多企業 CEO 對未來的擔憂，使得許多公司尋求合併，來度過景氣低迷的時機，據悉目前潛在的併購交易數量是有史以來最高的，但受到美股飆高影響，使得許多公司認為其市值可能更高，因此部分企業不願進行併購。

對於即將到來的美國總統大選，Richert 認為如果總統民主黨候選人中有沃倫（Elizabeth Warren) 或類似的人物當選，其企業估值可能會下降，這可能會促使 CEO 們盡速對合併計劃採取行動。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)